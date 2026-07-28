ALTUS-LSA: Νέα συνεργασία με την Shield AI ανοίγει προοπτικές ανάπτυξης

Η ελληνική ALTUS-LSA και η αμερικανική Shield AI έχουν συνάψει στρατηγική συνεργασία με σκοπό την ενσωμάτωσή του KMB Hunter στο οικοσύστημα των V-BAT drones της Shield AI, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αύξηση της παραγωγής και τη διεθνή επέκταση της ελληνικής εταιρείας.

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Η συνεργασία επικυρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) από τον περιφερειακό διευθυντή της Shield AI για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, James Lythgoe, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ALTUS-LSA, Ζαχαρία Σαρρή.

Τεχνολογικές πτυχές της συνεργασίας

Ο κ. Σαρρής ανέφερε ότι το KMB Hunter είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ικανό να πετύχει ταχύτητες έως 300 χλμ./ώρα, να επιχειρεί σε αποστάσεις 15-20 χιλιομέτρων και να εκτοξεύεται από αεροπορικές πλατφόρμες όπως το V-BAT.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σχεδιαστεί για την εξουδετέρωση απειλών στον αέρα, στο έδαφος και στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, είναι ικανό να χρησιμοποιείται κατά καμικάζι drones, μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USV), μικρών σκαφών, οχημάτων, ραντάρ και άλλων υψηλής αξίας στόχων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ALTUS-LSA, Ζαχαρίας Σαρρής, εξήγησε ότι το KMB Hunter, το οποίο έχει και εκρηκτική κεφαλή, μπορεί να ενσωματωθεί στο V-BAT μέσω ενός ειδικού μηχανισμού απελευθέρωσης, παρόμοιου με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πυραύλων σε μαχητικά αεροσκάφη. Το KMB Hunter μπορεί να αναγνωρίζει απειλές από άλλες πλατφόρμες, όπως ραντάρ ή άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μετά την αναγνώριση της απειλής, θα εκτοξεύεται από το κάτω μέρος της πτέρυγας του V-BAT και θα κατευθύνεται προς τον στόχο.

Το V-BAT, ως αυτόνομη μη επανδρωμένη εναέρια πλατφόρμα, έχει την ικανότητα να επιτηρεί και να παρακολουθεί στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Ο κ. Σαρρής υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση του KMB Hunter προσθέτει «μια νέα διάσταση ικανοτήτων στο πεδίο της μάχης», σημειώνοντας ότι «ξεφεύγουμε από την απλή επιτήρηση και αποκτούμε τη δυνατότητα άμεσης εξουδετέρωσης απειλών».

«Φανταστείτε μια συστοιχία V-BATs να λειτουργεί υπό το Hivemind, οργανωμένα και αυτόνομα, σε μια μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ή όπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Όταν αναγνωρίζουν μια απειλή, αντί να ακολουθείται η παραδοσιακή διαδικασία αποστολής πληροφοριών σε ένα απομακρυσμένο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως, θα έχουν τη δυνατότητα να εξουδετερώνουν την απειλή άμεσα και αξιόπιστα», υπογράμμισε.

Επενδύσεις, προσλήψεις και επόμενα βήματα

Ο κ. Σαρρής χαρακτήρισε τη συνεργασία με τη Shield AI στρατηγικής σημασίας, τονίζοντας ότι αποτελεί την αρχή μιας συνεργασίας που μπορεί να προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα στη διεθνή αγορά. Η συνεργασία βασίζεται σε τεχνολογίες που αναπτύσσονται και παράγονται στην Ελλάδα, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές προκλήσεις.

«Αυτή η ανάγκη υπάρχει όχι μόνο από τους πελάτες στην Ελλάδα, αλλά και από πελάτες στο εξωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες στην διεθνή αγορά», πρόσθεσε ο κ. Σαρρής, σημειώνοντας ότι η Shield AI είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και ισχυρές εταιρείες στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με εκτενή πελατολόγιο σε Ευρώπη και παγκοσμίως.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνεργασία με τη Shield AI θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, ο κ. Σαρρής απάντησε θετικά, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία ήδη προβαίνει σε κλιμάκωση της παραγωγής του KMB Hunter. «Σαφώς προγραμματίζουμε για μεγαλύτερη παραγωγή του KMB. Χρειάζεται πλήρης κλίμακα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία κλιμάκωσης της παραγωγής ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες», ανέφερε.

Η ALTUS-LSA, που ιδρύθηκε το 2011 στα Χανιά, απασχολεί σήμερα περισσότερους από 70 εργαζομένους. Ο κ. Σαρρής εκτίμησε ότι για το 2025, ο κύκλος εργασιών θα προσεγγίσει τα 10 εκατ. ευρώ, με μικρό ποσοστό κερδοφορίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Shield AI, η εταιρεία έχει ήδη σχεδιάσει επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά τουλάχιστον 30%.

Όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες άντλησης νέας χρηματοδότησης, ο κ. Σαρρής δήλωσε ότι η ALTUS-LSA βρίσκεται σε αναπτυξιακή φάση και χρειάζεται ρευστότητα. Υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, προσθέτοντας ότι «πολύ σύντομα μπορεί να υπάρξουν νέα».

Σημασία της συνεργασίας για τη Shield AI

Από την πλευρά του, ο κ. James Lythgoe, περιφερειακός διευθυντής της Shield AI για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι η προστασία των πολιτών και του στρατιωτικού προσωπικού μέσω ευφυών συστημάτων. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα, η εταιρεία επιδιώκει συνεργασία με κορυφαίους φορείς του εγχώριου οικοσυστήματος για την υλοποίηση αυτής της αποστολής.

Ο κ. Lythgoe τόνισε ότι οι σύγχρονες απειλές, όπως τα drones τύπου Shahed και οι πύραυλοι που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κυρίαρχων κρατών, απαιτούν ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε μέσω αυτής της συνεργασίας», είπε.

Κλείνοντας, ο κ. Lythgoe επισήμανε ότι οι δυνατότητες που αναπτύσσονται από τη συνεργασία προορίζονται να διατεθούν σε όλους τους ευρωπαϊκούς πελάτες της Shield AI. Όπως ανέφερε, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα τοποθετήσει τη χώρα στο επίκεντρο της ανάπτυξης τεχνολογικών ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής άμυνας.