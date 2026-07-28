Attica Group: Παράνομη η στάση εργασίας στο «Αριάδνη»

Η Attica Group ανακοίνωσε ότι το αρμόδιο δικαστήριο έκρινε παράνομη και καταχρηστική τη στάση εργασίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡΙΑΔΝΗ» από την «Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού» (ΠΕΝΕΝ).

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Η Attica Group επισημαίνει ότι το πρόβλημα που προέκυψε δεν σχετίζεται με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται με συνέπεια και χωρίς αποκλίσεις, όπως επιβεβαίωσε και ο έλεγχος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) παρουσία των αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τις στρατηγικές και τις μεθόδους που υιοθέτησε η ηγεσία της ΠΕΝΕΝ, αμφισβητώντας για πρώτη φορά τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών των ναυτικών κατά τη διάρκεια των έκτακτων (express) δρομολογίων, ο οποίος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την καθιερωμένη πρακτική του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η Attica Group τηρεί απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις χωρίς καμία απόκλιση. Δεν έχει αλλάξει τον τρόπο εφαρμογής τους, ούτε έχουν προκύψει νέα πραγματικά ή νομικά δεδομένα που να αιτιολογούν τους ισχυρισμούς περί μη ορθής εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης.

Είναι ανησυχητικό ότι η κινητοποίηση ανακοινώθηκε σε περίοδο αυξημένης κίνησης και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μισθοδοσίας του Ιουλίου, που είναι ο πρώτος θερινός μήνας για τα έκτακτα δρομολόγια του πλοίου Αριάδνη, και πριν διαπιστωθεί ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των σχετικών αποδοχών. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί περί μη ορθού υπολογισμού των αμοιβών είναι αβάσιμοι, καθώς διατυπώθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η πραγματική εκκαθάριση και πληρωμή τους.

Επισημαίνουμε ότι τα έκτακτα (express) δρομολόγια ανταποκρίνονται στις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και στα αιτήματα των νησιωτικών κοινοτήτων για βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Η διασφάλιση της σύνδεσης των νησιών και η εξυπηρέτηση των επιβατών είναι ευθύνη της Attica Group, την οποία αναλαμβάνει με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά την καλοκαιρινή περίοδο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η απόφαση της ηγεσίας της ΠΕΝΕΝ να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό αυτές τις συνθήκες έχει προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες και στις νησιωτικές κοινωνίες. Αυτή η επιλογή κρίθηκε από τα αρμόδια δικαστήρια ως παράνομη και καταχρηστική.

Η Εταιρία σέβεται πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων στη συνδικαλιστική οργάνωση και στις νόμιμες διεκδικήσεις τους. Ωστόσο, ο διάλογος απαιτεί πραγματικά δεδομένα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη νομιμότητα από όλες τις πλευρές.

Η προτεραιότητα της Attica Group παραμένει η ασφαλής και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών, των κατοίκων τους και των επισκεπτών τους, με πλήρη σεβασμό προς τους εργαζομένους, τη νομιμότητα και τις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας.