Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β’ τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες προβλέπει η Axia-Alpha Finance, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τα βασικά (core) έσοδα θα αποτελέσουν εκ νέου τον βασικό μοχλό της κερδοφορίας, ενώ το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται κυρίως στις πιθανές αναβαθμίσεις των επιχειρηματικών στόχων (guidance).

Στην έκθεσή της με τίτλο «2Q26 Earnings Preview: Another quarter, another dollar», η Axia-Alpha Finance επισημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει βελτιωμένες εκτιμήσεις από τις διοικήσεις των τραπεζών. Ως εκ τούτου, η αντίδραση των μετοχών θα εξαρτηθεί όχι από το αν θα υπάρξουν αναβαθμίσεις, αλλά από το εύρος τους.

Κέρδη 1,43 δισ. ευρώ για τον κλάδο

Σε επίπεδο κλάδου, η χρηματιστηριακή προβλέπει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7% σε ετήσια και κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, με τον κανονικοποιημένο δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,4%.

Τα core προ προβλέψεων κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε ετήσια και 9,6% σε τριμηνιαία βάση, χάρη κυρίως στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένονται στα 2,42 δισ. ευρώ (+6,5% σε ετήσια και +3,1% σε τριμηνιαία βάση), με βασικούς καταλύτες την πιστωτική επέκταση και τις ευνοϊκότερες συνθήκες στα επιτόκια. Όπως σημειώνεται, το μέσο τρίμηνο Euribor κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε κοντά στο 2,2%, υψηλότερα από τις παραδοχές των τραπεζών, που ήταν κάτω από το 2%.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από προμήθειες εκτιμώνται στα 729 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια και 7% σε τριμηνιαία βάση, με ώθηση από την αυξημένη πιστωτική δραστηριότητα, τα υψηλότερα υπό διαχείριση κεφάλαια και τις ασφαλιστικές εργασίες.

Πιέσεις στο κόστος, σταθερός ο CET1

Στην πλευρά των εξόδων, η Axia-Alpha Finance προβλέπει ότι τα λειτουργικά κόστη θα διαμορφωθούν στα 1,18 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω μισθολογικών αυξήσεων, επενδύσεων στην τεχνολογία και του κόστους ενσωμάτωσης εξαγορών.

Παρά τις πιέσεις αυτές, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται ότι θα παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητος, κοντά στο 15,4%, καθώς η υψηλή οργανική κερδοφορία αναμένεται να αντισταθμίσει την αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού και τις προβλέψεις για διανομή μερισμάτων.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ακόμη ότι οι συστημικές τράπεζες πιθανότατα θα καταγράψουν έκτακτες προβλέψεις λόγω της τροποποίησης του νόμου Κατσέλη, χωρίς όμως αυτές να επηρεάζουν ουσιαστικά την τελική κερδοφορία.

Παράλληλα, οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν και τα ενδιάμεσα μερίσματα από τα κέρδη του 2026, με την Alpha Finance να μην αναμένει σημαντικές εκπλήξεις.

«Εποικοδομητική αλλά υπομονετική» στάση

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική στρατηγική, η Axia-Alpha Finance δηλώνει ότι παραμένει «εποικοδομητική αλλά υπομονετική», συστήνοντας σταδιακές τοποθετήσεις εν μέσω της αυξημένης διεθνούς μεταβλητότητας, ιδιαίτερα μετά το ράλι 7%-9% που κατέγραψε ο τραπεζικός κλάδος στα τέλη Ιουλίου.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με ελκυστικές αποτιμήσεις, στις 1,45 φορές P/TBV και 9,2 φορές P/E με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, έναντι 1,6 φορές P/TBV και 10,1 φορές P/E του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7E.

Πότε ανακοινώνουν αποτελέσματα οι τράπεζες

Το πρόγραμμα ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

Τράπεζα Πειραιώς: 29 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα της αγοράς) – εκτίμηση για κανονικοποιημένα κέρδη 340 εκατ. ευρώ (+16%) και RoTE 16,6%.

29 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα της αγοράς) – εκτίμηση για κανονικοποιημένα κέρδη 340 εκατ. ευρώ (+16%) και RoTE 16,6%. Eurobank: 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο) – κανονικοποιημένα κέρδη 380 εκατ. ευρώ (+5%) και RoTE 16,6%.

30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο) – κανονικοποιημένα κέρδη 380 εκατ. ευρώ (+5%) και RoTE 16,6%. Εθνική Τράπεζα: 30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο) – κανονικοποιημένα κέρδη 304,1 εκατ. ευρώ (-5%) και RoTE 14,6%.

30 Ιουλίου (μετά το κλείσιμο) – κανονικοποιημένα κέρδη 304,1 εκατ. ευρώ (-5%) και RoTE 14,6%. Optima Bank: 30 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα) – καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ (+22%) και RoTE 27,3%.

30 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα) – καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ (+22%) και RoTE 27,3%. Alpha Bank: 31 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα) – κανονικοποιημένα κέρδη 235 εκατ. ευρώ (+2%, σύμφωνα με το consensus) και RoTE 13,3%.

31 Ιουλίου (πριν από το άνοιγμα) – κανονικοποιημένα κέρδη 235 εκατ. ευρώ (+2%, σύμφωνα με το consensus) και RoTE 13,3%. Bank of Cyprus: 4 Αυγούστου (πριν από το άνοιγμα) – καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ (+3%) και RoTE 18,3%.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, η πολιτική διανομών της Bank of Cyprus. Η Axia-Alpha Finance εκτιμά ότι η διοίκηση θα αξιοποιήσει πλήρως το περιθώριο για πρόσθετη διανομή (top-up), οδηγώντας το payout στο 90% των κερδών του 2026, γεγονός που μεταφράζεται σε εκτιμώμενη μερισματική απόδοση της τάξης του 9%.