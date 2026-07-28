Bally’s Intralot: Στρατηγική προσέγγιση στη νέα χρηματοδότηση ύψους £262 εκατ.

Η Bally’s Intralot προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και την κάλυψη μελλοντικών χρηματοδοτικών απαιτήσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες, η εταιρεία, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A., υπέγραψε δανειακή γραμμή που ανέρχεται σε περίπου 262 εκατ. λίρες Αγγλίας (περίπου 306 εκατ. ευρώ) με θεσμικούς δανειστές. Τα κεφάλαια θα αντληθούν σε δύο δόσεις μέσω προθεσμιακού δανείου (term loan) διάρκειας τριών ετών.

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στη στρατηγική της Bally’s Ιntralot για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα εξαγορών και επενδύσεων, καθώς και για την αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων όταν κριθεί αναγκαίο. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος ενισχύει τη χρηματοδοτική του ευελιξία και αποκτά μεγαλύτερη σιγουριά για την εκτέλεση του επενδυτικού του σχεδίου.

Εξέλιξη της εξαγοράς της Evoke

Υπενθυμίζεται ότι η Bally’s Ιntralot ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου την δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της Evoke και οι διαδικασίες για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις αρχές Ανταγωνισμού και Παιγνίων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο υπό εξαγορά οίκος είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η Evoke αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξαγορά, καθώς όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Ιntralot, Robeson Reeves (φωτογραφία), κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, «η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει έναν όμιλο με έσοδα περίπου 3,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 856 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περιθώριο 27%, καθιστώντας τον έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά του online betting και gaming».

Η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους της Evoke μέσω της διαδικασίας «Scheme of Arrangement» προχωρά κανονικά. Τα σχετικά έγγραφα έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 17η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία θα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση για την έγκριση της σύνθεσης του Δ.Σ. της εισηγμένης Evoke plc σχετικά με την εξαγορά και την υποβολή δηλώσεων επιλογής μεταξύ μετρητών ή νέων μετοχών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η έγκριση του 75% των συμμετεχόντων στη Συνέλευση, ενώ ήδη υπάρχει δέσμευση άνω του 40% των μετόχων για την υποστήριξη της συναλλαγής.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από την άλλη πλευρά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Bally’s Ιntralot για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία αναμένονται να δημοσιευτούν στα τέλη Αυγούστου, θα αντικατοπτρίζουν για πρώτη φορά τις επιπτώσεις του νέου φορολογικού καθεστώτος στο online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εκτιμά ότι έχει ήδη απορροφήσει περίπου το 70% της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης μέσω της αύξησης του τζίρου και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, χωρίς ακόμα να έχει προχωρήσει σε δραστικές περικοπές δαπανών marketing, οι οποίες προβλέπονται σε επόμενη φάση του σχετικού προγράμματος.

Παράλληλα, η Bally’s Ιntralot έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση δύο αδειών online gaming και στοιχήματος στην ελληνική αγορά. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να περιλαμβάνουν και τα αρχικά έξοδα ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας. Παρά τις επιβαρύνσεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, περιορίζοντας σημαντικά τον αντίκτυπο του νέου φορολογικού καθεστώτος.