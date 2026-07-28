bloomberg:-Η-visa-σχεδιάζει-να-περικόψει-το-7%-του-εργατικού-της-δυναμικού,-περίπου-2.600-θέσεις

Η Visa σχεδιάζει να περικόψει το 7% του εργατικού της δυναμικού —δηλαδή περίπου 2.600 θέσεις εργασίας—, σύμφωνα με δημοσίευμα του - News την Τρίτη που επικαλείται εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, καθώς η εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών επιδιώκει να ενισχύσει την αποδοτικότητά της σε έναν κλάδο με ιδιαίτερες προκλήσεις.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα αφορούν κυρίως τις ομάδες τεχνολογίας και προϊόντων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

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Η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στον περιορισμό των επαναλαμβανόμενων εργασιών και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων, ωστόσο δεν αποτέλεσε τον μοναδικό παράγοντα πίσω από τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα του - που επικαλείται άτομο με γνώση του σκεπτικού της εταιρείας.

Η Visa δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.

Περικοπές και στη Mastercard

Νωρίτερα φέτος, η ανταγωνίστρια Mastercard ανακοίνωσε σχέδια για την περικοπή του 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, επικαλούμενη την ανάγκη επαναπροσανατολισμού των επενδύσεων σε διαφορετικούς τομείς. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) Block ανακοίνωσε επίσης τον Φεβρουάριο ότι θα προχωρήσει σε περικοπή σχεδόν του μισού εργατικού δυναμικού της, δηλαδή 4.000 θέσεων εργασίας.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 2,2% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Με πληροφορίες από Reuters