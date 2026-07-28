citi-wealth:-Οι-βραχυπρόθεσμες-κινήσεις-χτίζουν-τη-μακροπρόθεσμη-επενδυτική-επιτυχία

Παρότι οι αγορές έχουν παρουσιάσει κατά διαστήματα μεταβλητότητα, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

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Τις επενδυτικές της εκτιμήσεις βασισμένες σε δεδομένα και καθοδήγηση για επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε ένα ολοένα και πιο δυναμικό επενδυτικό περιβάλλον προσφέρει η έκθεση The Short and Long: Macro Investment View για το Γ’ Τρίμηνο του 2026 που δημοσίευσε η Citi Wealth.

«Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις εξελισσόμενες προσδοκίες σε ότι αφορά τη νομισματική πολιτική και την αυξημένη μεταβλητότητα των επιτοκίων, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα», δήλωσε η Kate Moore, Chief Investment Officer (CIO) της Citi Wealth. «Ως επενδυτές, παραμένουμε πειθαρχημένοι, διαφοροποιημένοι και ευέλικτοι, διατηρώντας την προσήλωσή μας στα θεμελιώδη μεγέθη και αξιοποιώντας τις περιόδους μεταβλητότητας ως πιθανές ευκαιρίες. Σε ένα περιβάλλον όπου η ρευστότητα παραμένει άφθονη και οι περίοδοι ανάκαμψης των αγορών γίνονται ολοένα και πιο σύντομες, θεωρούμε ότι οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να γίνουν πιο ευέλικτοι, προχωρώντας σε τοποθετήσεις πριν οι συνθήκες σταθεροποιηθούν πλήρως, αντί να περιμένουν μια παρατεταμένη περίοδο αναταραχής για να αυξήσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Η οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 παρέμεινε ανθεκτική παρά τις αναταράξεις που προκλήθηκαν από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική. Παράλληλα, ο παγκόσμιος επενδυτικός κύκλος συνεχίζει να ενισχύεται, τροφοδοτούμενος από τις δαπάνες για τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και τη γενικότερη αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Παρότι οι αγορές έχουν παρουσιάσει κατά διαστήματα μεταβλητότητα, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, αντανακλώντας την ισχυρή εταιρική κερδοφορία, τη βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citi Wealth οι κατά διαστήματα διακυμάνσεις που προκαλούνται από πολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να αποτελούν χαρακτηριστικό των αγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς όμως να συνιστούν επαρκή λόγο για να προχωρήσουν οι επενδυτές σε μείωση του κινδύνου των χαρτοφυλακίων τους.

Οι πέντε βασικές επενδυτικές θέσεις της Citi Wealth για το γ΄τρίμηνο του 2026

Πλήρης έκθεση στις αγορές με προσήλωση στα θεμελιώδη μεγέθη

Η ομάδα της CIO της Citi Wealth εξακολουθεί να προτιμά τις αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες υποστηρίζονται από ισχυρή αύξηση κερδών, εξακολουθούν να έχουν ηγετική θέση στην παραγωγικότητα και παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τάσεις.

Περιορισμένη έκθεση σε τίτλους μεγάλης διάρκειας

Τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενισχύουν την προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος έναντι ομολόγων μεγάλης διάρκειας.

Έμφαση στην ποιότητα του πιστωτικού κινδύνου

Τα περιορισμένα περιθώρια αποδόσεων στα πιστωτικά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας δεν φαίνεται να αποζημιώνουν επαρκώς τους επενδυτές για τον πρόσθετο κίνδυνο που αναλαμβάνουν.

Ο χρυσός ως μέσο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

Καθώς η συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων καθίσταται λιγότερο αξιόπιστη σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού, ο χρυσός μπορεί να προσφέρει πολύτιμη διαφοροποίηση και σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιο.

Επικέντρωση σε διαρθρωτικές επενδυτικές θεματικές, με νέα προσθήκη την κυβερνοασφάλεια

Συμπληρωματικές θεματικές επενδύσεων αποτελούν οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, η ενεργειακή ασφάλεια, η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) και επιλεγμένες ευκαιρίες σε φυσικούς πόρους και εμπορεύματα. Οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν δυνητικά διαχρονικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, καθώς υποστηρίζονται από τις επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς και από την ανθεκτικότητα που παρουσιάζει η οικονομία.

Η έκθεση εισάγει επίσης την κυβερνοασφάλεια ως μία νέα επενδυτική θεματική, επισημαίνοντας την αυξανόμενη ζήτηση των επιχειρήσεων για ψηφιακή προστασία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο αυξάνει την αξία των ιδιόκτητων δεδομένων, αλλά παράλληλα μειώνει τα εμπόδια που υπάρχουν απέναντι στις ολοένα και πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις. Η επενδυτική ομάδα της CIO εκτιμά ότι η κυβερνοασφάλεια έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς και διαχρονικούς τομείς εταιρικών τεχνολογικών δαπανών κατά την επόμενη δεκαετία.

Προοπτικές

Η ομάδα της CIO διατηρεί θετική στάση για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που απορρέουν από τον πληθωρισμό, την επίτευξη των εταιρικών στόχων κερδοφορίας, τις πολιτικές εξελίξεις και τη δημοσιονομική πολιτική.

Η Citi Wealth πιστεύει ότι μία πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση με έμφαση στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση και τις διαρθρωτικές επενδυτικές ευκαιρίες εξακολουθεί να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο πλοήγησης των επενδυτών στο σημερινό επενδυτικό περιβάλλον.