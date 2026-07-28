cnbc:-Τρεις-λόγοι-που-η-fed-δύσκολα-θα-αυξήσει-τα-επιτόκια-την-Τετάρτη

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 40% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, για τουλάχιστον τρεις λόγους, όπως μεταδίδει το CNBC.

Πρώτον, ο επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς, δεν φαίνεται να πείθεται από τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ μίας αύξησης. Δεύτερον, μια αύξηση των επιτοκίων θα έθετε σε κίνδυνο τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας (task force) που έχει θέσει σε εφαρμογή. Και τρίτον, θα μπορούσε να τον τοποθετήσει στη λάθος πλευρά μιας δύσκολης πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γουόρς βρίσκεται αντιμέτωπος με μία διχασμένη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) καθώς ίσως τρία ή τέσσερα από τα δώδεκα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι έτοιμα να ψηφίσουν υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων. Ο Γουόρς θα έχει δύσκολο έργο στη συνεδρίαση της επιτροπής, ακόμη και για να διατηρήσει απλώς αμετάβλητα τα επιτόκια, επομένως ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει καθένα από αυτά τα τρία θέματα θα δώσει σημαντικές ενδείξεις για τη στάση του.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 40% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Ο Γουόρς δεν φαίνεται να επιθυμεί υψηλότερα επιτόκια αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει προαναγγείλει κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Αντίθετα, έχει δεσμευτεί να βάλει τέλος στην «καθοδήγηση των προσδοκιών», την πρακτική κατά την οποία η Fed δεσμεύεται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προϊδεάζει για τη στάση που θα κρατήσει στην ψηφοφορία της FOMC.

Παράλληλα, όμως, έχει αφήσει να φανούν ορισμένα στοιχεία της λεγόμενης «συνάρτησης αντίδρασής» του: τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο ο ίδιος και η Fed συνολικά σταθμίζουν τα νέα δεδομένα και αποφασίζουν την πολιτική τους.

Η στάση του Γουόρς απέναντι στον πληθωρισμό

Ο Γουόρς έχει αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει δύο σημαντικές πιέσεις στην οικονομία: το ενεργειακό κόστος που αυξάνεται εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και το υψηλότερο κόστος για ημιαγωγούς και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν μαζικά στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν. Ωστόσο ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία του φαινομένου στην κατάθεσή του στη Γερουσία στις 15 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι «συγκεκριμένα σοκ στις τιμές επηρεάζουν συγκεκριμένες τιμές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε».

Η αντιμετώπισή του ίσως να ήταν διαφορετική εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας περνούσε σε ολόκληρη την οικονομία. Ωστόσο, τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο έδειξαν αποκλιμάκωση.

Ορισμένα στελέχη της Fed έχουν προειδοποιήσει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο των τιμών σε ημιαγωγούς και ηλεκτρική ενέργεια, λόγω των μεγάλων δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γουόρς, όμως, εμφανίζεται λιγότερο ανήσυχος, υποστηρίζοντας ότι μια εφάπαξ μεταβολή των τιμών δεν αποτελεί απαραίτητα πληθωρισμό, καθώς μπορεί να υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της προσφοράς.

Η Fed θα πρέπει να κρίνει εάν αυτή η μεταβολή στην προσφορά και τη ζήτηση απαιτεί υψηλότερα επιτόκια. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα αποκαλύψει περισσότερα για τη λειτουργία της FOMC υπό την ηγεσία του Γουόρς.

Οι ομάδες εργασίας

Το δεύτερο επιχείρημα συνδέεται με τις task force που έχει δημιουργήσει ο Γουόρς και οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους από τα τέλη του 2026 και μετά. Οι ομάδες αυτές εξετάζουν ερωτήματα όπως εάν η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ανάπτυξη χωρίς να αυξάνει τις τιμές και εάν η Fed αντιμετωπίζει σωστά τον πληθωρισμό.

Μια αύξηση επιτοκίων στη δεύτερη συνεδρίαση της FOMC υπό την προεδρία του θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με την αποδοχή ότι αυτά τα ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί. Ο στόχος των ομάδων εργασίας ήταν να δημιουργήσουν πολιτικό αντίκρισμα, και ο Γουόρς έχει περισσότερα να κερδίσει αν περιμένει.

Οι πολιτικές ισορροπίες

Τέλος, ο Γουόρς πρέπει να διαχειριστεί και τις πολιτικές ισορροπίες. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις για τα επιτόκια, ανεξάρτητα από τις απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί πλήρως τις συστάσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Γουόρς χρειάζεται συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο της Fed και η επόμενη ευκαιρία θα έρθει όταν ο Τζερόμ Πάουελ αποχωρήσει από το συμβούλιο. Μια αύξηση επιτοκίων αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να δώσει νέα επιχειρήματα σε όσους επιτίθενται στον Πάουελ και στη Fed.

Ο Πάουελ μπορεί να παραμείνει στη θέση του έως τον Ιανουάριο του 2028, αλλά ενδέχεται να αποχωρήσει νωρίτερα εάν ο γενικός επιθεωρητής της Fed εκδώσει απαλλακτικό πόρισμα στην έρευνα για τις υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της κεντρικής τράπεζας και εφόσον το υπουργείο Δικαιοσύνης επιλέξει να μην κινηθεί εναντίον του μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Ο Γουόρς έχει δηλώσει ότι η έκθεση αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι και ο Πάουελ ενδέχεται να θεωρήσει σκόπιμο να παραιτηθεί μετά τη δημοσιοποίησή της.

Το δημοσίευμα του CNBC καταλήγει πως δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η απόφαση της Fed, καθώς οι κινήσεις της δεν προεξοφλούνται πλέον. Ο Γουόρς πιθανότατα θα χρειαστεί κάποια στιγμή να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων της θητείας του, προς το παρόν, όμως, έχει ισχυρούς λόγους να περιμένει.