COSMOTE TELEKOM: Εισάγει το 5G+ Priority Pass για ιδιώτες

Η COSMOTE TELEKOM προσφέρει πλέον στους ιδιώτες την υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass, η οποία αρχικά είχε λανσαριστεί για επαγγελματίες, παρέχοντας στους πελάτες της μια ανώτερη εμπειρία σύνδεσης μέσω του δικτύου 5G+, ακόμα και σε περιοχές με υψηλή κυκλοφορία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συνδρομητές που βρίσκονται σε περιοχές με κάλυψη COSMOTE 5G+ και διαθέτουν συμβατή συσκευή μπορούν να ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής COSMOTE TELEKOM App ένα ειδικό πάσο, το οποίο τους παρέχει πρόσβαση για τρεις συνεχόμενες ώρες σε ειδικό τμήμα (slice) του δικτύου 5G+, αποκλειστικά για τους χρήστες της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία network slicing του δικτύου 5G Stand Alone της COSMOTE TELEKOM, το μοναδικό δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη περίπου 84%. Κάθε network slice λειτουργεί ως αυτόνομο δίκτυο, προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες απαιτήσεις εύρους ζώνης και ταχύτητας, προσφέροντας γρήγορη, αξιόπιστη και ποιοτική σύνδεση.

Το COSMOTE 5G+ Priority Pass είναι διαθέσιμο στα συμβατά προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία χρήσης σε περιπτώσεις όπως συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, online gaming ή τηλεδιασκέψεις, ακόμα και όταν το δίκτυο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η χρέωση της υπηρεσίας ανέρχεται σε 3,90 ευρώ ανά πάσο και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο δίκτυο της COSMOTE TELEKOM στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία του λανσαρίσματος για ιδιώτες, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν δοκιμή της υπηρεσίας μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της COSMOTE TELEKOM App.

Η εταιρεία αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει στα δίκτυα νέας γενιάς, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του 5G+ και προσφέροντας νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.