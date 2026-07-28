Elvalhalcor: Αυξημένα 78,6% τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο – Στα 2,197 δισ. ευρώ ο τζίρος

Άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) στα 143,3 εκατ. ευρώ καταγράφει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

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Άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας (a-EBITDA) στα 143,3 εκατ. ευρώ καταγράφει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος ElvalHalcor κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,197 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,0% έναντι 1.862,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των όγκων πωλήσεων και στους δύο κλάδους, καθώς και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,6% σε σύγκριση με τα 88,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ, παρά την καταβολή αυξημένου μερίσματος ύψους 41 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ικανότητα του Ομίλου να παράγει ταμειακές ροές, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Επισκόπηση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 2.197,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,0% έναντι 1.862,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των όγκων πωλήσεων και στους δύο κλάδους, καθώς και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων. Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε όγκους πωλήσεων 227 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 7,0%, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης την άκαμπτη συσκευασία και τη σημαντική διεύρυνση των εφαρμογών στις μεταφορές. Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε όγκους πωλήσεων 91 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 0,6%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει πλήρως τις ουσιαστικές μεταβολές στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, καθώς η ανάπτυξη στις εφαρμογές ενέργειας, βιομηχανίας και HVAC&R συνοδεύτηκε από τη στρατηγική μείωση της παραγωγής προϊόντων διέλασης ορειχάλκου χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Ο πόλεμος στον Κόλπο, επηρέασε σημαντικά τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να έχει ουσιώδη επίδραση στη δραστηριότητα του Ομίλου, πέρα από τη διατήρηση των τιμών του αλουμινίου σε υψηλά επίπεδα. Οι δασμοί των ΗΠΑ βάσει του Section 232, οι οποίοι ανέρχονται πλέον στο 50% τόσο για το αλουμίνιο όσο και για τον χαλκό, συνέχισαν να ανακατευθύνουν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη θέση του Ομίλου στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου, δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς.

Οι διεθνείς τιμές των μετάλλων συνέχισαν να αποτελούν σημαντικό συντελεστή που επηρεάζει τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η τιμή του χαλκού κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Μάιο, καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά συνδυάστηκαν με ισχυρές συνθήκες ζήτησης. Αν και υποχώρησε από τα υψηλά της προς το τέλος της περιόδου, η μέση τιμή του εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 11.212 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.641 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η τιμή του αλουμινίου ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία, με την άνοδο να εντείνεται τον Μάρτιο, όταν το κλείσιμο χυτηρίων στον Κόλπο συνέπεσε με τα ήδη χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στο LME. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2.897 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.331 ευρώ ανά τόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 2.871 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.516 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) να αυξάνεται κατά 6,6% και να διαμορφώνεται στα 143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και το ευνοϊκότερο προϊοντικό μείγμα συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στα λοιπά κόστη παραγωγής και τις πιέσεις στις τιμές πώλησης που καταγράφηκαν σε ορισμένες προϊοντικές κατηγορίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η αυξημένη συμμετοχή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου λειτούργησε ως βασικός παράγοντας στήριξης της κερδοφορίας. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε κέρδος 78,0 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας το ενοποιημένο EBITDA κατά 52,1%, το οποίο ανήλθε στα 211,5 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 39,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και διαμορφώθηκε στα 596,2 εκατ. ευρώ. Παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών των μετάλλων κατά τη διάρκεια της περιόδου, η αύξηση αυτή παρέμεινε περιορισμένη, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (y-o-y), ο Όμιλος διατήρησε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο κεφαλαίου κίνησης, παρά τις σημαντικά υψηλότερες τιμές των μετάλλων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις και στους δύο κλάδους. Παράλληλα, οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές κάλυψαν με το παραπάνω τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, τις επενδύσεις και τη διανομή του μερίσματος. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 547,9 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, από 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 629,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση κατά 81,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,5% και διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο τα χαμηλότερα επιτόκια όσο και τη μείωση του δανεισμού.

Προοπτικές

Ο Όμιλος εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Τον Ιούλιο, η ElvalHalcor ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 59.523.810 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στη Euronext Athens ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 2026.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου αλουμινίου μέσω της εγκατάστασης νέου ψυχρού ελάστρου, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης και στους δύο κλάδους. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου και ανταποκρίνονται στις τάσεις που διαμορφώνει η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

Βραχυπρόθεσμα, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή — με πιο πρόσφατες τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας — διατηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας, στους ναύλους και στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα την αγορά αλουμινίου, όπου ο Κόλπος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας πρωτόχυτης παραγωγής. Η σύγκρουση στην περιοχή οδήγησε σε χαμηλά αποθέματα και υψηλότερες τιμές.

Ο Όμιλος έχει ήδη διευρύνει τη βάση προμήθειας πρώτων υλών και συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης. Μια παρατεταμένη ή κλιμακούμενη κρίση θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω το ενεργειακό κόστος και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών — παράγοντες που παραμένουν οι βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι έως το τέλος του έτους.

Ρευστό παραμένει επίσης τόσο το ρυθμιστικό όσο και το εμπορικό τοπίο. Οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό διατηρούνται στο 50% και, παρότι ο Όμιλος διατήρησε την εμπορική του παρουσία στην αμερικανική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μεταβληθούν σε περίπτωση εξομάλυνσης του εμπορικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος διατηρεί την ευελιξία να κατευθύνει τους όγκους πωλήσεων σε άλλες αγορές, σε περίπτωση υποχώρησης της ζήτησης στις ΗΠΑ. Τυχόν περιορισμός από την ΕΕ των εξαγωγών σκραπ θα μπορούσε, από την άλλη πλευρά, να λειτουργήσει θετικά για τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο να έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα σχετικό μέτρο.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, την άμυνα και τις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έχει αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς και στους δύο κλάδους, παρά τη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των επενδύσεων, τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή βάση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προκλήσεων και τη συνέχιση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση του κλάδου αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών και τα οφέλη που συνεχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της παραγωγικής μας δυναμικότητας και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας. Οι προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου, σε συνδυασμό με την εμπορική και τεχνική άρτια κατάρτιση, οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα στις λύσεις που απευθύνονται στο κλάδο των μεταφορών και στο κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας, τομείς που ενισχύονται από την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ο κλάδος αλουμινίου εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, αποτελούν το επόμενο βήμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Με την αύξηση της δυναμικότητας στην ανακύκλωση και την ψυχρή έλαση, θα ενισχύσουμε τη λειτουργική μας ευελιξία, θα ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις αλουμινίου, θα εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών μας και θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για τους μετόχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το διεθνές μας αποτύπωμα θα διευρύνεται, προσφέροντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις αλουμινίου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ελαφρύτερων λύσεων μεταφοράς, στη βιώσιμη συσκευασία και στην απεξάρτηση από τον άνθρακα. Οι προτεραιότητες του κλάδου αλουμινίου παραμένουν σταθερές: ασφάλεια στην εργασία, ποιότητα στα προϊόντα και λύσεις που προσφέρουμε, λειτουργική αριστεία και συνεπής υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση για να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις προηγμένες και κυκλικές λύσεις αλουμινίου και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική αβεβαιότητα, υψηλές τιμές μετάλλων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, ο κλάδος χαλκού επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και διατηρώντας ισχυρή θέση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος χαλκού παρέμεινε προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες του, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και λειτουργική αριστεία. Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας και τα κέντρα δεδομένων (data centres).

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος και τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο κλάδος αξιοποίησε αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, την ευρεία πελατειακή του βάση και τη λειτουργική και εμπορική του ευελιξία, προσαρμοζόμενος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, επωφελήθηκε από τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις στην αγορά, τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού του σχεδίου, με έργα σε εξέλιξη που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας όπου απαιτείται, με στόχο τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των υψηλών τιμών των μετάλλων, ο κλάδος διατήρησε τη χρηματοοικονομική του πειθαρχία, διαχειριζόμενος αποτελεσματικά τη ρευστότητα και τον καθαρό δανεισμό. Παράλληλα, διατήρησε την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίζει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή του».