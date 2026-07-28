johnson-&-johnson:-Θα-καταβάλει-5,5-δισ.-δολάρια-για-να-κλείσει-δικαστική-διαμάχη-σχετικά-με-τα-προϊόντα-ταλκ-της-εταιρείας

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει ποσό που εκτιμάται στα 5,5 δισ. δολάρια για τη διευθέτηση πλήθους αγωγών που υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα ταλκ της εταιρείας προκάλεσαν καρκίνο των ωοθηκών, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διαρκεί πάνω από μία δεκαετία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο συμβιβασμός αφορά περίπου 76.000 αξιώσεις, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των εναπομεινασών αξιώσεων κατά της εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα ταλκ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι αγωγές κατά της Johnson & Johnson σχετικά με τα προϊόντα της με βάση το ταλκ ξεκίνησαν το 2009. Οι αγωγές υποστήριζαν ότι τα προϊόντα ταλκ της εταιρείας προκάλεσαν καρκίνο λόγω επιμόλυνσης με αμίαντο.

Η αμερικανική πολυεθνική είχε προηγουμένως διευθετήσει τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις.

Η εταιρεία αρνείται ότι τα προϊόντα της με βάση το ταλκ προκάλεσαν καρκίνο και έχει αλλάξει τη σύνθεση της ευρέως χρησιμοποιούμενης πούδρας για μωρά.

Ο Erik Haas, αντιπρόεδρος της εταιρείας αρμόδιος για θέματα δικαστικών διαφορών, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και η Johnson & Johnson είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε συμβιβασμό προκειμένου να διευθετήσει οριστικά το ζήτημα.

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει έως 3 δισ. δολάρια μέσα στο 2027, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από το 2028 και μετά.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς απαιτείται τόσο η έγκριση των βασικών δικηγορικών γραφείων που εκπροσωπούν τις υποθέσεις όσο και η συναίνεση του 95% των προσφευγόντων.

Ο Haas δήλωσε ότι η εταιρεία είναι βέβαιη πως θα «δικαιωθεί τελικά μέσω περαιτέρω δικαστικών διαδικασιών», ακριβώς όπως συνέβη στην πλειονότητα των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα.

Κατά τον ίδιο, η προτεινόμενη συμφωνία «επιτρέπει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της αυτό το ζήτημα» και δίνει τη δυνατότητα στην J&J να «παραμείνει προσηλωμένη στην αποστολή της για την ανάπτυξη φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σώζουν ζωές».