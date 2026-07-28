mondelez:-Πάνω-από-τις-προβλέψεις-τα-έσοδα-και-τα-κέρδη-του-β΄τριμήνου-χάρη-στη-σταθερή-ζήτηση-για-σοκολάτες-και-μπισκότα

Η Mondelez International, μητρική εταιρεία της Cadbury, ξεπέρασε την Τρίτη τις εκτιμήσεις της Wall Street για τα έσοδα και τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, χάρη στη σταθερή ζήτηση για τις σοκολάτες και τα μπισκότα της.

Το παγκόσμιο πλεόνασμα κακάο οδήγησε σε μείωση του κόστους της πρώτης ύλης, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των πιέσεων στα περιθώρια κέρδους της Mondelez και δίνοντάς της μεγαλύτερα περιθώρια να προσελκύσει καταναλωτές μέσω προωθητικών ενεργειών και οικονομικών συσκευασιών.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 9,36 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 9,20 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την LSEG.

Ανακοίνωσε τριμηνιαία προσαρμοσμένα κέρδη 73 σεντς, σε σύγκριση με την εκτίμηση των 68 σεντς.

Η Mondelez είχε δηλώσει προηγουμένως ότι διευρύνει επίσης τη γκάμα Oreo χωρίς ζάχαρη και χωρίς γλουτένη, καθώς οι πελάτες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην κατανάλωση ζάχαρης και στις διατροφικές επιλογές.

Η εταιρεία αναμένει ότι τα ετήσια οργανικά καθαρά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2% σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 2%. Ωστόσο, διατήρησε την πρόβλεψη για ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη, η οποία ήταν σταθερή στο 5%.

- Reuters