Total Energies – ΕΝΙ: «Πράσινο φως» για το κοίτασμα «Κρόνος» στην Κύπρο

Την Τελική Επενδυτική Απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ανακοίνωσαν η TotalEnergies και η Eni.

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Την Τελική Επενδυτική Απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ανακοίνωσαν η TotalEnergies και η Eni.

Ο «Κρόνος» αποτελεί το πρώτο κυπριακό κοίτασμα που περνά οριστικά από το στάδιο των ανακαλύψεων στην εμπορική ανάπτυξη, με στόχο την έναρξη παραγωγής το 2028 και την τροφοδοσία κυρίως των ευρωπαϊκών αγορών με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Ανακαλύφθηκε το 2022 και αξιολογήθηκε επιτυχώς το 2024, βρίσκεται σε βαθιά υπεράκτια ύδατα, περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου, και θα αναπτυχθεί μέσω τεσσάρων υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από τα κυπριακά ύδατα στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται στον τερματικό σταθμό LNG της Νταμιέτας πριν εξαχθεί στην Ευρώπη.

Η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, με ένα πλατό περίπου 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα (Mcf/d), που ισοδυναμεί με περίπου 2,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως (Mtpa), το 50% του οποίου θα διατίθεται στην αγορά από την TotalEnergies.

Ανάπτυξη Φυσικού Αερίου Συνδεδεμένη με τις Αγορές LNG

Σε συνέχεια της υπογραφής, τον Φεβρουάριο του 2025, της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Κυβέρνησης (Host Government Agreement), υπογράφηκαν οι κύριες εμπορικές και συμβατικές συμφωνίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τους όρους για τη χρήση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr, τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου μέσω της Αιγύπτου, την υγροποίηση στη Δαμιέτη και την πώληση του φυσικού αερίου ως LNG.

Το έργο θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει, στο μέλλον, την ανάπτυξη πρόσθετων πόρων που βρίσκονται στο Οικόπεδο 6, οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά τις επόμενες εκστρατείες.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε αυτό το νέο έργο μαζί με την Eni, με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Κύπρου και της Αιγύπτου. Ως το πρώτο έργο ανάπτυξης φυσικού αερίου της Κύπρου, ο «Κρόνος» θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υποδομές της Αιγύπτου. Αυτή η νέα διαδρομή φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού της με ΥΦΑ», δήλωσε ο Patrick Pouyanné, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies.

«Βασιζόμενοι στις υπάρχουσες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικού αερίου, το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας να δίνουμε προτεραιότητα σε έργα χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών. Ο «Κρόνος» θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο / LNG) της TotalEnergies, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 60 Mtpa έως το 2030».

Η TotalEnergies είναι επίσης παρούσα στην Κύπρο στα υπεράκτια τεμάχια 11 (50%, διαχειριστής), 7 (50%, διαχειριστής) και 8 (40%).

TotalEnergies, ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG στον κόσμο

Η TotalEnergies είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης LNG στον κόσμο με παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 44 εκατομμυρίων τόνων το 2025 χάρη στα συμφέροντά της σε μονάδες υγροποίησης σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Η εταιρεία επωφελείται από μια ολοκληρωμένη θέση σε όλη την αλυσίδα αξίας LNG, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταφοράς, της πρόσβασης σε δυναμικότητα επαναεριοποίησης άνω των 20 Mtpa στην Ευρώπη, της εμπορίας και του ανεφοδιασμού LNG.

Η φιλοδοξία της TotalEnergies είναι να αυξήσει το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μείγμα πωλήσεών της σε σχεδόν 50% έως το 2030, να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να εξαλείψει τις εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, και να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους για την προώθηση της μετάβασης από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο.