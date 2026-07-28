Vodafone Ελλάδας: Ανάπτυξη 12,5% και έσοδα από υπηρεσίες 248 εκατομμυρίων ευρώ

Τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας παρουσίασαν αύξηση 12,5% κατά το οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο (Q1 FY27 – Απρίλιος–Ιούνιος 2026), φτάνοντας τα 248 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με 221 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τον όμιλο, αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στη ζήτηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Vodafone Business από τον δημόσιο τομέα.

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Δείκτες κινητής τηλεφωνίας

Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνδέσεων συμβολαίου αυξήθηκε στο 54,9% από 54,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η πελατειακή βάση κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε ελαφρώς στις 3,927 εκατομμύρια συνδέσεις από 3,931 εκατομμύρια στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Η χρήση δεδομένων κινητής σημείωσε αύξηση, φτάνοντας τα 243.301 TB κατά το Q1 FY27, σε σύγκριση με τα 212.047 TB του προηγούμενου τριμήνου.

Επιπλέον, το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη υπηρεσιών κινητής (Average Revenue Per User – ARPU) ανήλθε σε 11,5 ευρώ από 10,7 ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την άλλη, οι ευρυζωνικές συνδέσεις μειώθηκαν σε 901 χιλιάδες από 903 χιλιάδες το προηγούμενο τρίμηνο.

Στρατηγική συμφωνία με τη ΔEΗ

Παράλληλα με τις εμπορικές της δραστηριότητες, η Vodafone Ελλάδας προχώρησε το τελευταίο τρίμηνο σε στρατηγικές κινήσεις στον τομέα των υποδομών. Τον Ιούνιο του 2026, ανακοίνωσε τη υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) με τη ΔΕΗ για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50%-50%), μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών ΔEΗ Fibergrid και Fiber2All.

Αυτή τη στιγμή, τα δίκτυα οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας και του ομίλου ΔEΗ καλύπτουν συνολικά περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια σπίτια. Η κοινοπραξία θα επιδιώξει να παρέχει ανοικτή χονδρική πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην ελληνική αγορά. Η σύσταση της θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση του απαραίτητου ελέγχου (due diligence), την οριστικοποίηση των δεσμευτικών συμβατικών εγγράφων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο ομίλου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα από υπηρεσίες το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,8%, φτάνοντας τα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε οργανική βάση ενισχύθηκαν κατά 5,2%, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,7%, φτάνοντας τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ενοποίησης της Three UK, εν μέρει αντισταθμισμένα από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε κατά 6,7%, φτάνοντας τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, και κατά 6,2% σε οργανική βάση, χάρη στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες και τη βελτίωση της λειτουργικής μόχλευσης. Επίσης, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDAaL βελτιώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, σε οργανική βάση, φτάνοντας το 28,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω του κέρδους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Safaricom.

Κατά συνέπεια, οι προβλέψεις του ομίλου για το οικονομικό έτος περιλαμβάνουν πλέον την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Safaricom. Το Προσαρμοσμένο EBITDAaL αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 13,0 και 13,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένονται μεταξύ 2,6 και 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, αναμένεται η επίτευξη του ανώτερου άκρου των επικαιροποιημένων προβλέψεων του ομίλου.