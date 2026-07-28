vodafone-Ελλάδος:-Αύξηση-συνδρομητών-και-ώθηση-από-έργα-του-Δημοσίου

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του βρετανικού ομίλου για την ελληνική θυγατρική.

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Θετικό πρόσημο στα οικονομικά της μεγέθη κατέγραψε η Vodafone Ελλάδος κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 (Απρίλιος – Ιούνιος 2026), με τα έσοδα να ενισχύονται κυρίως χάρη στα ψηφιακά έργα του Δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο βρετανικός Vodafone, η ελληνική θυγατρική είδε τα έσοδα από υπηρεσίες για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους της (Απρίλιος – Ιούνιος 2026) να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, καθώς έφθασαν στα 248 εκατ. ευρώ έναντι 221 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο οικονομικό έτος έκλεισε για την ελληνική θυγατρική με έσοδα εξαμήνου 542 εκατ. ευρώ ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAaL κατέγραψε σημαντική αύξηση, φθάνοντας στα 69 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα από 40 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Όπως επισημαίνεται από τον όμιλο, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες στην Ελλάδα προήλθε τόσο από την κινητή όσο και από τη σταθερή τηλεφωνία, ενώ καθοριστική συμβολή είχε και η αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες του Vodafone Business από τον δημόσιο τομέαs. Παράλληλα, η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση της βάσης των συνδρομητών συμβολαίου και τη βελτίωση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU).

Οι επιδόσεις σε σταθερή και κινητή

Στην κινητή τηλεφωνία, η Vodafone Ελλάδος συνέχισε να δίνει έμφαση στις συνδέσεις συμβολαίου. Κατά το πρώτο τρίμηνο προστέθηκαν 13.000 νέες συνδέσεις συμβολαίου, με την καρτοκινητή να σημειώνει απώλειες 17.000 συνδέσεων.

Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων κινητής διαμορφώθηκε στα 3.927 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 3.931 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου και τα 4.199 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Μάλιστα, το ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας στο 55%, έναντι 54,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 50,9% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν για πρώτη φορά είχε ξεπεράσει το όριο του 50%.

Παράλληλα, το μέσο έσοδο ανά χρήστη κινητής (ARPU) ενισχύθηκε αισθητά, διαμορφούμενο στα 11,5 ευρώ από 10,7 ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 10,2 ευρώ το αντίστοιχο περσινό. Το ARPU των πελατών συμβολαίου ανήλθε στα 16 ευρώ, ενώ της καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 6,1 ευρώ.

Στην περίπτωση της σταθερής η εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, με τις συνδέσεις να διαμορφώνονται στις 901.000, έναντι 903.000 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων. Η διακίνηση δεδομένων ανήλθε στα 243.301 TB, από 212.047 TB το προηγούμενο τρίμηνο και 180.233 TB το αντίστοιχο περσινό, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων από τους συνδρομητές.

Στο επίκεντρο η κοινοπραξία με τη ΔΕΗ

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η ανακοίνωση της μη δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της ΔΕΗ για τη δημιουργία κοινοπραξίας (joint venture) με ισότιμη συμμετοχή 50%-50%.

Η υπό σύσταση εταιρεία θα συγκεντρώσει τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και τις δραστηριότητες χονδρικής οπτικών ινών των δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Τα δύο δίκτυα καλύπτουν ήδη συνδυαστικά περισσότερες από 1,6 εκατ. κατοικίες, ενώ στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής ανοικτής πρόσβασης προς όλους τους παρόχους της ελληνικής αγοράς. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του οικονομικού και νομικού ελέγχου, της υπογραφής των δεσμευτικών συμβάσεων και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Θετικό ξεκίνημα για τον όμιλο

Θετικό ήταν το πρόσημο και σε επίπεδο ομίλου με τον βρετανικό όμιλο να κάνει λόγο για ένα «δυναμικό ξεκίνημα» του οικονομικού έτους 2027. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,7%, στα 10,3 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν οργανικά κατά 5,2%, με ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε οργανικά κατά 6,7%, στα 2,9 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά πλέον ότι ο όμιλος θα κινηθεί στο ανώτερο άκρο των επικαιροποιημένων προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2027. Παράλληλα, καθοριστική ήταν η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αύξηση της συμμετοχής της Vodacom στη Safaricom, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.