Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες – H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε ισχυρή άνοδο την Τρίτη 28/7, ενισχυμένος από τα καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα, την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τη μετατόπιση των επενδυτών από τις μετοχές ημιαγωγών προς άλλους κλάδους της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 537 μονάδες ή 1,03% στις 52.747,32 μονάδες. Η μετοχή της Sherwin-Williams σημείωσε άνοδο 8%, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, οδηγώντας τον δείκτη υψηλότερα.

Παράλληλα, η Coca-Cola κατέγραψε άνοδο σχεδόν 5%, αφού ξεπέρασε τις προβλέψεις τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, ενώ αναβάθμισε και τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους.

Ο δείκτης S&P 500 κινήθηκε με μικρά κέρδη και άνοδο 0,21% στις 7.428,78 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,22% στις 24.876,91 μονάδες, αν και η άνοδος των μετοχών λογισμικού βοήθησε τον δείκτη να ανακάμψει από τα χαμηλά της συνεδρίασης. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν να δέχονται ισχυρές πιέσεις, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να υποχωρεί περισσότερο από 3%, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Η Micron υποχώρησε περίπου 10%, ενώ η AMD σημείωσε απώλειες 8%.

Η Apple αγγίζει για πρώτη φορά χρηματιστηριακή αξία 5 τρισ. δολαρίων

Η Apple ξεπέρασε την Τρίτη, έστω και προσωρινά, το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση για πρώτη φορά στην ιστορία της, μία ημέρα αφότου ξεπέρασε τη Nvidia και αναδείχθηκε στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού, ο οποίος ανακοινώνει τα τριμηνιαία οικονομικά του αποτελέσματα την Πέμπτη, έχουν ενισχυθεί κατά 25% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας σε απόδοση τις υπόλοιπες εταιρείες-κολοσσούς της αγοράς. Η μετοχή της Apple έφτασε σε υψηλό ημέρας τα 342,89 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια.

Την ώρα που οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι — όπως η Alphabet, η Amazon, η Meta και η Microsoft — επενδύουν συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η Apple ακολουθεί διαφορετική στρατηγική.

Η εταιρεία έχει διατηρήσει τις δαπάνες κεφαλαίου σε χαμηλότερα επίπεδα, επιλέγοντας να αξιοποιεί υποδομές cloud και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Google, αντί να προχωρά σε τεράστιες ιδιοκτησιακές επενδύσεις αντίστοιχου μεγέθους.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυναμική της Apple στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί τους τεχνολογικούς γίγαντες που έχουν μετατρέψει το AI στη μεγαλύτερη επενδυτική κούρσα της εποχής.

Πτώση πετρελαίου και αποκλιμάκωση ανησυχιών

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε στήριξη στις αγορές, καθώς το Ιράν συνέχισε τις συζητήσεις για τα Στενά του Ορμούζ με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 5%, λίγο πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραψε πτώση άνω του 6%, διαπραγματευόμενο κοντά στα 83 δολάρια.

Η κίνηση των αγορών αντανακλά μια ευρύτερη τάση που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται από τους κλάδους υψηλής ανάπτυξης της τεχνολογίας προς πιο παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας.

Μετατόπιση κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά και υγεία

Το Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Μαΐου. Την ίδια στιγμή, τα ETF των κλάδων υγείας (XLV) και χρηματοοικονομικών (XLF) σημείωσαν ιστορικά υψηλά, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να πρωταγωνιστούν στην άνοδο.

«Πρόκειται για μια πραγματικά ευρεία μετατόπιση κεφαλαίων», δήλωσε στο CNBC ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird. Όπως ανέφερε, η αποδυνάμωση της προηγούμενης ανοδικής δυναμικής αποτελεί τάση που εξελίσσεται εδώ και έξι έως οκτώ εβδομάδες και σχετίζεται περισσότερο με τεχνικούς παράγοντες της αγοράς παρά με θεμελιώδεις αλλαγές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση της στροφής προς κυκλικούς κλάδους, όπως η κατανάλωση και τα χρηματοοικονομικά, θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου και των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.

«Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι οι καταναλωτικές, χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές μετοχές θα συνεχίσουν να ενισχύονται, εάν τα επιτόκια κινηθούν υψηλότερα και το πετρέλαιο επιστρέψει προς τα 100 δολάρια το βαρέλι», τόνισε.

Όλα τα βλέμματα στη Fed και στα αποτελέσματα τεχνολογίας

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια την Τετάρτη.

Οι αγορές θεωρούν πιθανό ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική, ωστόσο αναζητούν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των επόμενων κινήσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αποτιμούν επί του παρόντος πιθανή μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένουν τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των Apple, Microsoft, Amazon και Meta Platforms, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης.