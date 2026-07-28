wall-street:-Άνοδος-για-dow-jones-και-s&p,-υποχώρηση-για-nasdaq

Ισχυρή άνοδο σημείωσε στη σημερινή συνεδρίαση ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, ενισχυμένος από τα καλύτερα των αναμενομένων εταιρικά αποτελέσματα, την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τη μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές ημιαγωγών προς άλλους κλάδους της αγοράς.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 537,24 μονάδων, ή 1,03%, κλείνοντας στις 52.747,32 μονάδες.

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Ο δείκτης των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίασή του.

Η Sherwin-Williams ενισχύθηκε κατά 8% μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, καθοδηγώντας την άνοδο του δείκτη. Ο κολοσσός των αναψυκτικών Coca-Cola σημείωσε άνοδο 5%, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών και παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,21%, κλείνοντας στις 7.428,78 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq υποχώρησε οριακά κατά 0,22%, κλείνοντας στις 24.876,91 μονάδες. Οι μετοχές ημιαγωγών κινήθηκαν χαμηλότερα, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να υποχωρεί περισσότερο από 3% και να καταγράφει πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Η Micron και η AMD σημείωσαν απώλειες άνω του 8%.

Η πτώση του πετρελαίου στηρίζει τις αγορές

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε στήριξη στην αγορά, καθώς το Ιράν συζήτησε ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν περίπου 4%, κλείνοντας στα 79,26 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε πτώση 4,8%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 84,09 δολάρια ανά βαρέλι.

Η κίνηση της αγοράς αντανακλά μια ευρύτερη αναδιάρθρωση επενδυτικών τοποθετήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, κατά την οποία οι λεγόμενοι κλάδοι της παλαιάς οικονομίας ενισχύονται, ενώ οι μετοχές υψηλής ανάπτυξης της τεχνολογίας δέχονται πιέσεις.

Το Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 7 Μαΐου. Την ίδια στιγμή, το State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) και το Financials ETF (XLF) σημείωσαν ιστορικά υψηλά, με επικεφαλής την άνοδο των ασφαλιστικών εταιρειών.

Μετατόπιση επενδύσεων και τεχνική διόρθωση

«Πρόκειται για μια πραγματικά ευρείας βάσης μετακίνηση κεφαλαίων», δήλωσε στο CNBC ο Ρος Μέιφιλντι, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird.

«Αυτή η αντιστροφή της δυναμικής της αγοράς είναι μια τάση που εξελίσσεται εδώ και έξι έως οκτώ εβδομάδες και έχει πολύ περισσότερο να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αγοράς παρά με κάποια θεμελιώδη αλλαγή».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η στροφή προς πιο κυκλικούς κλάδους και κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από τα επιτόκια, όπως η καταναλωτική διακριτική δαπάνη, θα εξαρτηθεί από το αν οι τιμές του πετρελαίου και τα επιτόκια παραμείνουν περίπου στα τρέχοντα επίπεδα.

«Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς πλήρως ότι οι κλάδοι της καταναλωτικής διακριτικής δαπάνης, των χρηματοοικονομικών ή των βιομηχανιών μπορούν να συνεχίσουν να προσελκύουν επενδυτές, εάν τα επιτόκια αυξάνονται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων και το πετρέλαιο κατευθύνεται προς τα 100 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Mέιφιλντ.

Στο επίκεντρο η απόφαση της Fed

Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια αναμένεται αύριο Τετάρτη. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική, αλλά θα αναζητήσουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed προεξοφλούν πλέον μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Τα εταιρικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κλάδου παραμένουν επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις από τις Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft.