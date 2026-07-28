WATT: Αναβάθμιση του ΧΥΤ Πάρου με προοπτική εξαετούς λειτουργίας

Ο Όμιλος WATT, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων κυκλικής οικονομίας καθώς και στα βιομηχανικά και περιβαλλοντικά έργα, ανέλαβε την κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Πάρου.

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Το έργο υλοποιείται με κύριο φορέα τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, εκτιμάται σε 12 μήνες και περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών, τις εργασίες επέκτασης του ΧΥΤ και την αναβάθμιση της ΕΕΣ, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας για διάστημα ενός μήνα, καθώς και την πλήρη και αποδοτική λειτουργία της.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η WATT θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης για έξι χρόνια.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, με επίκεντρο την καινοτομία και την κατοχυρωμένη τεχνογνωσία της, συνεχίζει να υλοποιεί έργα που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων.