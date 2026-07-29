Άλλο-ένα-τρίμηνο-ζημιών-για-την-aston-martin

Η Aston Martin δυσκολεύεται να βρει τον βηματισμό της υπό τον Καναδό δισεκατομμυριούχο, Λόρενς Στρολ από το 2020.

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Νέο τρίμηνο με ζημίες ανακοίνωσε η Aston Martin καθώς αγωνίζεται να ανακτήσει δυναμική με την τελευταία της προσπάθεια για ανάκαμψη.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους 88,7 εκατ. στερλινών (118 εκατ. δολάρια) στο δεύτερο τρίμηνο, μεγαλύτερη από τα 61,2 εκατ. στερλίνες του 2025.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε το guidance της, λέγοντας ότι η απόδοση του πρώτου εξαμήνου ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι το 2025.

Η Aston Martin δυσκολεύεται να βρει τον βηματισμό της υπό τον Καναδό δισεκατομμυριούχο, Λόρενς Στρολ από το 2020.

Οι καθυστερήσεις στα οχήματα και τα προβλήματα στην ποιότητα έχουν πλήξει την εταιρεία, ενώ η επιβολή δασμών από Κίνα και ΗΠΑ έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει επανειλημμένα συγκεντρώσει κεφάλαια καθώς παλεύει με ζημίες και ένα αυξανόμενο καθαρό χρέος που υπολογίζονταν σε 1,54 δισ. στερλίνες στα τέλη Ιουνίου.