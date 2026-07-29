ΑΑΔΕ:-Πρόστιμα-άνω-του-1-εκατ.-ευρώ-και-8-διήμερα-λουκέτα 

Συνεχίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

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ΑΑΔΕ

Συνολικά, καταγράφηκαν:

13.287 φορολογικές παραβάσεις

Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ

545.573 ευρώ Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ

48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας Πάρου, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.