ΑΒ Βασιλόπουλος: Επτά βραβεία στα Loyalty Awards 2026 για το πρόγραμμα AB Plus

Η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε συνολικά επτά βραβεία στα Loyalty Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στην ανάπτυξη του προγράμματος πιστότητας AB Plus και στη δημιουργία μιας σύγχρονης, εξατομικευμένης και διαδραστικής εμπειρίας για τους πελάτες της.

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Με δύο Gold, ένα Silver και τέσσερα Bronze βραβεία, η εταιρεία διακρίθηκε για τις πρωτοβουλίες της που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, τα δεδομένα, τους μηχανισμούς gamification και τη σύνδεση των φυσικών και ψηφιακών καναλιών, προσφέροντας ουσιαστικά και πιο εξατομικευμένα οφέλη.

Gold βραβεία για τη διαδραστική επιβράβευση

Στην κατηγορία Best Limited Time Loyalty Initiative, η ενέργεια «Αγόρασε, γέμισε, κέρδισε: Η εμπειρία Spendband που μετατρέπει τις αγορές σε παιχνίδι επιβράβευσης» κέρδισε Gold βραβείο. Μέσω ενός δυναμικού μηχανισμού επιβράβευσης, η διαδικασία αγορών απέκτησε πιο διαδραστικό χαρακτήρα, παρέχοντας στους πελάτες επιπλέον κίνητρα και νέες ευκαιρίες για κέρδη από τις καθημερινές τους αγορές.

Gold βραβείο κέρδισε επίσης η υποψηφιότητα «AB Plus Games: Η διαδραστική πλατφόρμα παιχνιδιών» στην κατηγορία Best Use of Gamification. Η πλατφόρμα ενισχύει την εμπειρία του προγράμματος πιστότητας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τα προνόμια και προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των πελατών.

Silver διάκριση για το omnichannel οικοσύστημα της AB Plus

Στην κατηγορία Best in Omnichannel, το «360° Omnichannel Οικοσύστημα Loyalty» βραβεύτηκε με Silver. Αυτή η διάκριση αναδεικνύει την ικανότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία επιβράβευσης σε όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, ενοποιώντας την αλληλεπίδραση στα καταστήματα, στο AB App και στα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.

Bronze βραβεία για τη διαχρονικότητα, την προσωποποίηση και την τεχνολογική καινοτομία

Στην κατηγορία Best in Retail, η υποψηφιότητα «29 Χρόνια Πρόγραμμα Πιστότητας AB Plus» κέρδισε Bronze βραβείο, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη παρουσία και την συνεχή εξέλιξη ενός προγράμματος που, σχεδόν για τρεις δεκαετίες, προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Bronze βραβείο απονεμήθηκε επίσης στη συνεργασία «ΑΒ Βασιλόπουλος x Snappi Bank» στην κατηγορία Best Multi-Brand Loyalty Program, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που προκύπτει από τη σύνδεση διαφορετικών brands και υπηρεσιών σε ένα κοινό πλαίσιο επιβράβευσης.

Στην κατηγορία Best Personalization & Data Driven Loyalty Initiative, διακρίθηκε η υποψηφιότητα «Αγόρασε αυτό που πραγματικά σε αφορά: Οι Personal Offers μετατρέπουν τις αγορές σε απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία». Μέσω της αξιοποίησης δεδομένων, οι πελάτες λαμβάνουν προσφορές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις αγορών.

Τέλος, η υποψηφιότητα «AB Plus & Salesforce Marketing Cloud: Η Καινοτομία Πίσω από την Επιτυχία» απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Loyalty Management Software. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τον ρόλο της τεχνολογικής υποδομής στη διαχείριση του προγράμματος πιστότητας και στη δημιουργία πιο στοχευμένων και επίκαιρων επικοινωνιών με τους πελάτες.

Οι επτά διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026 αντικατοπτρίζουν τη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος AB Plus: από ένα πρόγραμμα συλλογής πόντων μέχρι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία και την προσωποποίηση για να προσφέρει πραγματική αξία στις καθημερινές αγορές των πελατών της.