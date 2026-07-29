Απάντηση-του-δημάρχου-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης-στον-Τσίπρα:-Πού-ήταν-η-κυβέρνησή-σας-όταν-ψηφιζόταν-ο-ΝΟΚ;

Απάντηση στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης (ΕΛΑΣ) Αλέξη Τσίπρα για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εξέδωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με αφορμή τις αναφορές του κ. Τσίπρα σε εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου έκανε λόγο για κινδύνους υπερδόμησης στη Βουλιαγμένη και εγκατάλειψη της Βάρκιζας.

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Ο κ. Κωνσταντέλλος υπογραμμίζει στην παρέμβασή του ότι όποιος επιλέγει να μιλά δημόσια για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα. Όπως σημειώνει, ο Δήμος αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες με διαφορετική ιστορία, ανάγκες και προτεραιότητες, τις οποίες η Δημοτική Αρχή δεν αντιμετωπίζει με συνθήματα, αλλά με σχέδιο και συγκεκριμένο έργο.

Αναφερόμενος στη Βουλιαγμένη, ο δήμαρχος επισημαίνει ότι προστατεύεται με συνέπεια το φυσικό της περιβάλλον και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της με συγκρούσεις και δικαστικούς αγώνες όπου χρειάζεται.

Για τη Βούλα, τονίζει ότι δίνεται η μάχη απέναντι στην υπερδόμηση, υπενθυμίζοντας ότι ο Δήμος ήταν από τους πρώτους που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) για την προστασία του πολεοδομικού ισοζυγίου. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα προς τον κ. Τσίπρα σχετικά με το τι έπραξε η δική του κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας της για να διορθώσει τις διατάξεις του ΝΟΚ.

Όσον αφορά τη Βάρη, ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρει ότι επιλύονται πολεοδομικές εκκρεμότητες δεκαετιών και υλοποιούνται μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ για τη Βάρκιζα σημειώνει ότι η περιοχή έχει αλλάξει εικόνα με εκτεταμένες αναπλάσεις και σύγχρονες υποδομές. Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι η προστασία μιας πόλης επιτυγχάνεται με θεσμικές παρεμβάσεις, προσφυγές στη Δικαιοσύνη, έργα και αποτελέσματα, και όχι με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίπρας ανέφερε στην εκδήλωση του κόμματός του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι: «στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για παράδειγμα, οι 3 κοινότητες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ μοιάζει να έχει εξαφανιστεί και μία τέταρτη, η Βάρκιζα. Η Βάρη, στους πρόποδες του Υμηττού, ένας τόπος με αραιή́ δόμηση, αγροτικό παρελθόν και ανάγκες που δεν έχουν σχέση με τον συμπαγή αστικό ιστό της Βούλας δίπλα του. Ενώ η Βουλιαγμένη, μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, κινδυνεύει να απορροφηθεί από το τσιμέντο που την απειλεί. Να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο, όπως κι η Βάρκιζα που έχει ξεχαστεί»

- sofokleous10.gr

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