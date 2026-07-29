Απώλειες-άνω-του-1-τρισ.-δολαρίων-για-τις-μετοχές-τσιπ-την-τελευταία-εβδομάδα

Συνολικά, οι 20 από τις πολυτιμότερες μετοχές τσιπ παγκοσμίων έχουν χάσει 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, σύμφωνα με το CNBC.

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Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολαρίων έχουν σημειώσει αυτή την εβδομάδα οι μετοχές των πιο πολύτιμων εταιρειών τσιπ καθώς η ανησυχία των επενδυτών επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κλάδο.

Πρωταγωνίστρια του selloff είναι η Nvidia που έχει δει να γίνονται «καπνός» 238 δισ. δολάρια από το κλείσιμο της Παρασκευής. Επιπλέον, οι SK Hynix, Samsung και Micron, που δραστηριοποιούνται στα τσιπ μνήμης έχασαν 176 δισ., 173 δισ. και 113 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της AMD έχει υποχωρήσει κατά 110 δισ. δολάρια ενώ της TSMC κατά 119 δισ. δολάρια.

Ο κλάδος των τσιπ είναι από τους κύριους κερδισμένους από το AI boom με τους επενδυτές να συρρέουν στις μετοχές προσπαθώντας να επωφεληθούν από τα τεράστια ποσά που διοχευτεύονται.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφεια (SOX) που παρακολουθεί τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροτσίπ, έχει σημειώσει άνοδο 92% τους τελευταίους 12 μήνες, ωστόσο έχει σημειώσει πτώση σχεδόν 20% τον τελευταίο μήνα.

Συνολικά, οι 20 από τις πολυτιμότερες μετοχές τσιπ παγκοσμίων έχουν χάσει 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, σύμφωνα με το CNBC.

«Η πτώση φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο επενδυτικό κλίμα και όχι στα μεγέθη. Για να το θέσουμε απλά, πρόκειται για απώλεια εμπιστοσύνης», ανέφερε ο Μάικλ Φιλντ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανοδική δυναμική σε πολλές μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρόκειται για μετοχές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος της αξίας τους προέρχεται από ταμειακές ροές που αναμένονται πολύ μακριά στο μέλλον, κάτι που απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Forrester, Τσάρλι Ντάι, η απότομη πτώση των τιμών αντανακλά τις ανησυχίες ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να κορυφωθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η Alphabet έχει ανακοινώσει ότι αύξησε τις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 καθώς επιταχύνει την κατασκευή νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι επενδυτές επανεξετάζουν κατά πόσον τα βραχυπρόθεσμα έσοδα μπορούν να δικαιολογήσουν τα πρωτοφανή επίπεδα δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ορισμένοι ανησυχούν επίσης για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα των μικροεπεξεργαστών και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Ντάι.

Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι η πτώση των τιμών «δεν οφείλεται τόσο στην εξασθένιση της ζήτησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όσο στην αναπροσαρμογή των προσδοκιών μετά από μια εξαιρετικά ισχυρή άνοδο».

Διευρύνεται το selloff

Οι τεχνολογικές μετοχές σε Ευρώπη και Ασία διεύρυναν τις απώλειές τους την Τετάρτη, με τα μεγάλα ονόματα να ηγούνται των απωλειών.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κινήθηκαν με μεικτά πρόσημα. Η ASML υποχώρησε κατά 1,77%, η ASM International έχασε 3,28%, ενώ η BESI κατέγραψε άνοδο 1,67%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε 9,61% έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά και έως -15% καθώς παρά την τριψήφια ανάπτυξη στο τρίμηνο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των αναλυτών.

Επιπλέον, η Samsung έχασε πάνω από 5%, η LG Innotek έκανε βουτιά 10,89% και η Seoul Semiconductor κατρακύλησε 8,89%.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι ιαπωνικές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών. Η Kioxia, κατασκευάστρια τσιπ μνήμης, υποχώρησε κατά 13,85%, η Tokyo Electron έχασε 10,59%, ενώ η SoftBank, η οποία θεωρείται βασικό επενδυτικό «στοίχημα» στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συμμετοχής της στην Arm, σημείωσε πτώση 6,95%. Στην Ταϊβάν, η TSMC, υποχώρησε κατά 3,51%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο τεχνολογικός δείκτης ChiNext 300 ενισχύθηκε κατά 1,43%, ενώ ο Hang Seng China Semiconductor Chips υποχώρησε κατά 2,5%.

Οι απώλειες στις ασιατικές αγορές ακολούθησαν μία ακόμη αδύναμη συνεδρίαση για τις αμερικανικές μετοχές του κλάδου.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street η Nvidia έκλεισε αμετάβλητη παρά τις απώλειες που κατέγραφε, ενώ η Intel υποχώρησε σχεδόν 6% ενώ η AMD διολίσθησε 8%. Στον κλάδο των τσιπ μνήμης, οι Micron και Seagate έχασαν πάνω από 8%, η Western Digital υποχώρησε σχεδόν 7%, ενώ η Sandisk σημείωσε «βουτιά» 14%. Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της SK Hynix έκλεισαν με απώλειες 9%.