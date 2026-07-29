Γερμανία: Γιατί εξαφανίζονται οι θέσεις εργασίας από τη βιομηχανία – Απώλειες 200.000 ετησίως

Η Volkswagen σχεδιάζει να περικόψει πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Η Porsche, θυγατρική της VW, ανακοινώνει σχέδια για την περικοπή 5.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας το σύνολο σε 9.000.

Η χαλυβουργία HMK επιβεβαίωσε επίσης ότι 2.000 εργαζόμενοι, τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, θα απολυθούν.

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Αν και τα στοιχεία αυτά είναι δραματικά, συγκαλύπτουν το γεγονός ότι η μεγαλύτερη κρίση εκτυλίσσεται αλλού: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι απολύονται. Είναι ότι οι βιομηχανικές εταιρείες δεν προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους. Όταν οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται, οι εταιρείες δεν καλύπτουν τις κενές θέσεις», γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Wirtschafts Woche .

Σύμφωνα με την γερμανική Υπηρεσία Απασχόλησης, από τα τέλη του 2022, οι εταιρείες δημιουργούν όλο και λιγότερες θέσεις εργασίας. Συνολικά, η γερμανική οικονομία χάνει σήμερα σχεδόν 200.000 βιομηχανικές θέσεις εργασίας ετησίως. «Η βιομηχανία συρρικνώνεται με ρυθμό που έχουμε δει μόνο κατά τη διάρκεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης του 2009 ή της πανδημίας του κορωνοϊού», εξηγεί ο Έντσο Βέμπερ, οικονομολόγος και επικεφαλής τμήματος στο Ινστιτούτο Έρευνας Απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, το 70% των θέσεων εργασίας που χάθηκαν πέρυσι αφορούσαν τις μεταλλουργικές, ηλεκτρολογικές και χαλυβουργικές βιομηχανίες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί περισσότερο , μειώνοντας τις θέσεις εργασίας της κατά 13% από το 2018. Η μεταλλουργική βιομηχανία ακολουθεί με μείωση κατά 11% και ο μηχανολογικός τομέας κατά 7%.

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα

Το «περίεργο» είναι ότι μεταξύ των ανωτάτων στελεχών των επιχειρήσεων, βελτιώθηκε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ 9.000 διευθυντών σε όλους τους τομείς που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Ifo του Μονάχου το βαρόμετρο για το επιχειρηματικό κλίμα βρίσκεται στις 86,6 μονάδες. Παραμένει πάντως σημαντικά κάτω από τις 88,5 μονάδες που είχαν επιτευχθεί τον Φεβρουάριο, πριν από την έκρηξη του πολέμου στον Κόλπο.

«Η γερμανική οικονομία είναι έτοιμη να επιταχύνει», λέει ο διευθυντής ερευνών του Ifo, Κλάους Βόλραμπε. «Μια ελαφρά ανοδική τάση διαφαίνεται για τη συνολική οικονομία. Οι βιομηχανικές παραγγελίες, η παραγωγή, οι εξαγωγές, οι άδειες οικοδομής και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν.

«Η πρόσφατη θετική ροή δεδομένων από τη Γερμανία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη», συνοψίζει ο Τόμας Γκίτζελ , επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank. Στον βιομηχανικό τομέα που αντιμετωπίζει δυσκολίες, τα βιβλία παραγγελιών είναι πλέον πληρέστερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη των στατιστικών το 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών βρίσκεται επίσης στο ιστορικό υψηλό των τελευταίων 9 μηνών. «Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναδύεται επιτέλους μια ανάκαμψη στη γερμανική βιομηχανία», λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι.

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων

«Το πακέτο των 34 μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς φαίνεται να έχει αποτέλεσμα – ιδιαίτερα στους τομείς που προσανατολίζονται στις εξαγωγές και στην εγχώρια ζήτηση, οι οποίοι καταγράφουν σταθερή ανάπτυξη», λέει ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας ZEW στο Μάνχαϊμ, Ακίμ Βάμπαχ .

Το «πακέτο», που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση στις αρχές Ιουλίου, περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης, τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατική χρηματοδότηση για υποδομές και άμυνα διοχετεύονται ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γερμανικών Κατασκευαστικών Βιομηχανιών, η κατασκευή δημόσιων κτιρίων σημείωσε αύξηση στις παραγγελίες άνω του 27% τον Μάιο, ενώ άλλα έργα σημείωσαν αύξηση ακόμη και 40,4%. «Πρόκειται για κατασκευαστικά έργα για πανεπιστήμια, αλλά και κτίρια για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και την ανέγερση γεφυρών», αναφέρει η ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία θα δημοσιεύσει αύριο την πρώτη της εκτίμηση για την πορεία της γερμανικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου Reuters αναμένουν στασιμότητα στο δεύτερο τρίμηνο. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν πιθανή μια μικρή ανάπτυξη.