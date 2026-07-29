Γιατί-το-Βερολίνο-βάζει-σκληρό-«κόφτη»-στον-προϋπολογισμό-της-ΕΕ

Τον οικονομικό «στραγγαλισμό» του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για τα έτη 2028-2034 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο, απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως για τα κονδύλια που διατίθενται για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελάριου στην Ιρλανδία εδώ και 7 χρόνια, ο Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε χθες το Δουβλίνο, που ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία της ΕΕ για να καταστήσει σαφή τη θέση του Βερολίνου: Δεν θα υπάρξει κονδύλι στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ που θα ξεφύγει από «ουσιώδεις» περικοπές.

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Η Ιρλανδία επιδιώκει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας σχετικά με αυτό το επταετές σχέδιο δαπανών πριν από το τέλος του έτους.

Ο καγκελάριος Μερτς αξίωσε από τον Ιρλανδό πρωθυπουργό μια σε βάθος αναθεώρηση, τόσο της δομής όσο και των προτεραιοτήτων του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Μερτς μάλιστα, η αύξηση των δαπανών κατά 60% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι «αβάσιμη και αδύνατον να δικαιολογηθεί σε μια εποχή που σχεδόν όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους». Όπως είπε ο καγκελάριος, «αυτές οι μειώσεις είναι απαραίτητες»…είμαι πεπεισμένος ότι εσύ, αγαπητέ Μίχαελ, θα παρουσιάσεις μια ρεαλιστική πρόταση», προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος τον Ιρλανδό πρωθυπουργό.

«Εξοικονόμηση» εκατοντάδων δισ. ευρώ

Η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να παρουσιάσει εγκαίρως ένα νέο «διαπραγματευτικό πλαίσιο», που θα περιέχει αναθεωρημένα στοιχεία για τις δαπάνες, ενόψει της προγραμματισμένης για τα μέσα Οκτωβρίου, ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο Μερτς δεν διευκρίνισε την έκταση αυτών των μειώσεων, αλλά υπέδειξε ότι η εξοικονόμηση θα πρέπει να ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα συμβατό με τον γερμανικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Ο καγκελάριος κατέκρινε επίσης το σχέδιο της Επιτροπής να δημιουργήσει 2.500 επιπλέον θέσεις στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επέκταση είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί, ενώ το Βερολίνο μειώνει το μέγεθος της ομοσπονδιακής διοίκησης κατά 8%.

Στο στόχαστρο η αγροτική πολιτική

Η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκεται κυρίως στο στόχαστρο του Βερλίνου παρέμεινε ένα ακόμη σημείο διαμάχης, με το Βερολίνο να συνεχίζει να απορρίπτει προτάσεις για την αύξηση των κονδυλίων.

Η πρόταση που είχε παρουσιάσει νωρίτερα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αντιπροσώπευε περικοπές σχεδόν 2% -κάπου 33 δισεκατομμύρια ευρώ- από αυτήν που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από ένα χρόνο. Με βάση την Κυπριακή πρόταση, ο συνολικός προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα των επτά ετών 2028-34 θα έφτανε τα 1,73 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, για τη Γερμανία, αλλά και τις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες της βόρειας Ευρώπης, ούτε αυτή η πρόταση ήταν αρκετή. Πιέζουν για πρόσθετες περικοπές και σε τομείς όπως η γεωργία και η περιφερειακή συνοχή, τους οποίους το Συμβούλιο της ΕΕ επέλεξε να μην αντιμετωπίσει επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προτείνει αρχικά σημαντικές μειώσεις.

«Στην πραγματικότητα, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης ιστορικά ασκούν κριτική στα γεωργικά κεφάλαια, καθώς είναι ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένες περιοχές και συνήθως δεν επωφελούνται τόσο πολύ από αυτές τις επενδύσεις όσο χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα», λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

«Κανόνια» αντί για αγροτικά προϊόντα

«Οι φειδωλές χώρες μέλη τάσσονται περισσότερο υπέρ της αύξησης των κονδυλίων που κατευθύνονται στην ανταγωνιστικότητα και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Επιπλέον, η Γερμανία και η Ολλανδία, καθώς και οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες, υποστηρίζουν πολύ περισσότερο τον τεράστιο επανεξοπλισμό της ΕΕ, από ό,τι, για παράδειγμα, οι Γάλλοι, Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Ελληνες πολίτες, οι οποίοι είναι πιο απρόθυμοι να αυξήσουν πολύ τις δημόσιες δαπάνες για την άμυνα.

Αντίθετα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ασκούν εδώ και καιρό πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους βόρειους εταίρους τους να αυξήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως τα κονδύλια που διατίθενται για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι δύο «Ευρώπες»

Η διαπραγμάτευση των επερχόμενων προϋπολογισμών υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν, τουλάχιστον, δύο Ευρώπες όσον αφορά την οικονομική πολιτική στην ΕΕ.

Η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται. Να θυμηθούμε άλλωστε, ότι στη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης του 2008, οι βόρειες χώρες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στις νότιες χώρες να υπερβούν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, έστω και προσωρινά, καταδικάζοντάς τες σε παρατεταμένη ύφεση, μνημόνια και μαζικά μέτρα λιτότητας.

Και αυτό φαίνεται πώς θα συμβεί ξανά, όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.