Διευρυμένη συνάντηση 5+1 συγκαλεί ο Γκουτέρες για το Κυπριακό – «Εποικοδομητικές οι συζητήσεις με τους δύο ηγέτες»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο – που είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις – μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

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«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου εκτίμηση για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι οι Κύπριοι, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης εδώ. Η Κύπρος είναι ένα νησί με αξιοσημείωτη ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και αδιάκοπη ανθεκτικότητα. Είναι επίσης ένας τόπος όπου η ομορφιά και οι δυνατότητες του παρόντος συνυπάρχουν με τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, είδα και τα δύο: πάνω απ’ όλα όμως, διαπίστωσα μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να χτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Ως Γενικός Γραμματέας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας εντός των πλαισίων των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα, μέσω των καλών υπηρεσιών μου, να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό», ανέφερε αρχικά ο κ. Γκουτέρες.

«Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», επισήμανε.

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση 5+1, απάντησε πως «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά είναι και παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά μια λύση στην Κύπρο θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη, εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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