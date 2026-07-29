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    ΗΠΑ:-Κυρώσεις-σε-8-τάνκερ-και-10-οντότητες-που-συνδέονται-με-το-Ιράν
    ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 8 τάνκερ και 10 οντότητες που συνδέονται με το Ιράν

    ΗΠΑ: Κυρώσεις σε 8 τάνκερ και 10 οντότητες που συνδέονται με το Ιράν

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν έναν νέο γύρο κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν, στοχεύοντας οκτώ δεξαμενόπλοια και 10 οντότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

    Έξι από τις οντότητες που στοχεύονται σήμερα εδρεύουν στην Κίνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

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    Οι κυρώσεις επιβάλλονται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε νωρίτερα σήμερα να πλήξει σκληρά το Ιράν —όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News— αφότου ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ανέκοψε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με στόχο αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

    - Reuters 

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