Η-γερμανική-αυτοκινητοβιομηχανία-«αγκαλιάζει»-τον-πόλεμο

Η Volkswagen, η Daimler Truck και οι προμηθευτές τους επικεντρώνονται πλέον σε στρατιωτικές συμβάσεις, καθώς η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζει τη στρατηγική κατεύθυνση πολλών εταιρειών.

Η παραγωγή αυτοκινήτων στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Όσναμπρικ θα σταματήσει όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή του T-Roc Cabriolet το 2027. Η εταιρεία δεν έχει προσφέρει στους 2.300 υπαλλήλους της εκεί κανένα συμπληρωματικό συμβόλαιο.

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Αρχικά, η Rheinmetall και η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του εργοστασίου. Τώρα, η ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael εξετάζεται ως πιθανός διάδοχος.

Η Daimler Truck ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη δημιουργία της δικής της παγκόσμιας μάρκας: «Daimler Truck Defence». Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει «ένα τριψήφιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ» στην ανάπτυξη, την παραγωγή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση, με στόχο τη δημιουργία εσόδων ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από αμυντικά προϊόντα έως το 2028. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 1.000 εργαζόμενοι εργάζονται ήδη σε αυτόν τον τομέα.

Η Daimler Truck υπέγραψε σύμβαση με τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με την General Dynamics Land Systems για τουλάχιστον 1.500 στρατιωτικά φορτηγά. Κατέληξε επίσης σε συμφωνία-πλαίσιο με τον Γαλλικό στρατό για 7.000 οχήματα βασισμένα στο φορτηγο «Zetros». Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Καρίμ Ράντστρομ δεν αφήνει καμία αμφιβολία: «Η άμυνα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξής μας».

Τανκς αντί βαγόνια

Η γαλλο-γερμανική KNDS ανέλαβε το εργοστάσιο κατασκευής σιδηροδρομικών βαγονιών της Alstom στο Γκέρλιτς πριν από περίπου ένα χρόνο μαζί με το εργατικό δυναμικό του. Τώρα θα κατασκευάζει εξαρτήματα για το άρμα μάχης LEOPARD 2 και το όχημα μάχης πεζικού PUMA

«Οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη εμπειρία .Εκαναν συγκολλήσεις στο παρελθόν και θα κάνουν συγκολλήσεις και τώρα. Παρήγαγαν στο παρελθόν μεγάλα, βαριά, βαγόνια και θα συνεχίσουν να το κάνουν με εξίσου βαρέα οχήματα και στο μέλλον», λέει ο Φλόριαν Χοχεβάρτερ, επικεφαλής της KNDS Γερμανίας και πρώην διευθυντής της Mercedes.

Η Schaeffler, από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αυτοκινήτων της Γερμανίας, έχει επίσης εισέλθει στον τομέα της άμυνας και συνεργάζεται με τους κατασκευαστές drones Helsing και Delair. Και ο προμηθευτής ZF Friedrichshafen επεκτείνει την υπάρχουσα στρατιωτική του δραστηριότητα και παράγει συστήματα διεύθυνσης αρμάτων μάχης. «Η ζήτηση για αξιόπιστη στρατιωτική κινητικότητα αυξάνεται παγκοσμίως», λένε παράγοντες της αγοράς.

Κρίση άνευ προηγουμένου

«Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση πωλήσεων και απασχόλησης, ενώ την ίδια ώρα η απόφαση του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών στο 5%, διασφαλίζουν την πλήρη διαθεσιμότητα παραγγελιών και για την αμυντική βιομηχανία», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Ήδη από τα τέλη του 2025, η Daimler Truck διακήρυττε ότι είχε ως στόχο να «προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τους στρατούς παγκοσμίως, από σασί και βασικά οχήματα με προσαρμοσμένο εξοπλισμό έως μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση και υποστήριξη».

Οι ιδιοκτήτες της Porsche έχουν ήδη σχεδιάσει να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο της αυτοκινητοβιομηχανίας και να εισέλθουν στην παραγωγή όπλων. Εναντιώθηκε πάντως το συνδικάτο εργαζομένων της εταιρείας εναντιώθηκε.

«Το εργατικό δυναμικό όχι μόνο το βλέπει αυτό ως προβληματικό από την οπτική γωνία της εταιρικής στρατηγικής, αλλά το απορρίπτει και για ηθικούς λόγους», δήλωσε εκπρόσωπος του συνδικάτου στην εφημερίδα Wolfsburg Allgemeine Zeitung .

Όποιοι στρέφονται στην παραγωγή όπλων σήμερα, εξαρτώνται από μελλοντικούς πολέμους – μια σκέψη που προφανώς βαραίνει περισσότερο το εργατικό δυναμικό, από τη βραχυπρόθεσμη προοπτική των παραγγελιών.