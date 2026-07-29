Η Μπανγκόκ στην κορυφή των προορισμών για εργασία εξ αποστάσεως – Η θέση της Αθήνας, πού υστερεί

Η Μπανγκόκ αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο για workcation, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη «Work from Anywhere Index» της International Workplace Group (IWG) που κατατάσσει τις πόλεις με βάση μια σειρά κριτηρίων που αποτυπώνουν κατά πόσο κάθε προορισμός προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε μια φάση που έρευνα της IWG καταδεικνύει ότι οι πολιτικές εργασίας από οπουδήποτε έχουν αναδειχθεί σε ουσιαστικό παράγοντα στον ανταγωνισμό για την προσέλκυση ταλέντων. Από τους εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα, το 80% δήλωσε ότι οι πολιτικές Work from Anywhere θα καθιστούσαν μια νέα θέση εργασίας πιο ελκυστική, ενώ το 62% θα εξέταζε το ενδεχόμενο αλλαγής εργοδότη για μια καλύτερη πολιτική WFA.

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Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (51%) δήλωσαν πως ο εργοδότης τους εφαρμόζει ήδη πολιτική WFA ενώ ο αντίκτυπός της είναι ιδιαίτερα θετικός καθώς το 90% αναφέρει ότι η δυνατότητα αυτή έχει βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ το 80% δηλώνει ότι έχει ενισχύσει την παραγωγικότητά του.

Τα κριτήρια

Ο δείκτης «Work from Anywhere» (Εργασία από Οπουδήποτε) της IWG διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Αξιολογεί τις πόλεις με βάση τα εξής κριτήρια:

το κλίμα,

η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης,

οι επιλογές διαμονής,

οι μεταφορές,

η γαστρονομία,

ο πολιτισμός και

η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας.

Η κορυφαία δεκάδα

Η Μπανγκόκ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για πρώτη φορά, διαδεχόμενη τις Βαρκελώνη, Βουδαπέστη και Τόκιο που είχαν βρεθεί στην πρώτη θέση τις προηγούμενες τρεις χρονιές.

Ακολουθεί η λίστα με τις δέκα κορυφαίες πόλεις για φέτος:

Μπανγκόκ Τόκιο Βαρκελώνη Πόρτο Βανκούβερ Βουδαπέστη Νάπολη Μεντεγίν Λισαβόνα Σεούλ

Η θέση της Αθήνας

Η Αθήνα κατατάσσεται στη 15η θέση μεταξύ των 50 παγκόσμιων προορισμών που αξιολόγησε η IWG για την υβριδική εργασία, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες.

Συγκεκριμένα, η ελληνική πρωτεύουσα απέσπασε βαθμολογία 9/10 για το κλίμα της, χάρη στην εκτεταμένη ηλιοφάνεια, καθώς και για τις επιλογές διαμονής, στις οποίες περιλαμβάνονται το ύψος των ενοικίων και η διαθεσιμότητα επιπλωμένων κατοικιών, αλλά και για τη συνολική διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έως τον Ιούνιο του 2026, η Αθήνα είναι η μοναδική πόλη μεταξύ των 50 προορισμών που συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία 10/10 ως προς τη διαθεσιμότητα και το κόστος της βίζας για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomad Visa).

Ωστόσο, η πόλη καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις σε τομείς όπως η ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και το κόστος εστίασης, το οποίο αξιολογήθηκε με βάση τη μέση τιμή ενός μεσημεριανού γεύματος και ενός ποτού στην επιχειρηματική ζώνη.