Η πραγματική διαφορά είναι μπροστά

Η πτώση της μετοχής του ομίλου AKTOR (AKTR) μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών άλλαξε το ταμπλό. Δεν άλλαξε τον όμιλο.

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Η ολοκλήρωση της αύξησης των 650 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με το εταιρικό ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ, δημιουργεί μία κεφαλαιακή βάση που σπάνια έχει εμφανιστεί στην ελληνική επιχειρηματική ιστορία. Η υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά 3,6 φορές, με συνολικές προσφορές 2,23 δισ. ευρώ, η συμμετοχή κορυφαίων διεθνών θεσμικών όπως οι BlackRock, Norges, Blackstone, OMERS και Fiera, αλλά και γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών και εφοπλιστών, αποτέλεσαν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο της διοίκησης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο όμιλος αποκτά την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, έχοντας παράλληλα την ευχέρεια να αξιοποιήσει κάθε νέα επιχειρηματική ευκαιρία που θα παρουσιαστεί στις παραχωρήσεις, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο LNG και στις υποδομές.

Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν οι αριθμοί πάνω στους οποίους στηρίζεται η Pantelakis Securities.

Το EBITDA προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 205 εκατ. ευρώ το 2025, στα 250 εκατ. ευρώ το 2026, στα 350 εκατ. ευρώ το 2027, στα 400 εκατ. ευρώ το 2028, στα 450 εκατ. ευρώ το 2029, στα 520 εκατ. ευρώ το 2030 και στα 670 εκατ. ευρώ το 2031. Δηλαδή, μέσα σε έξι χρόνια η λειτουργική κερδοφορία υπερτριπλασιάζεται, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 22%.

Η ίδια ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στα καθαρά κέρδη.

Η Pantelakis προβλέπει 101 εκατ. ευρώ το 2026, περίπου 147 εκατ. ευρώ το 2027, 155 εκατ. ευρώ το 2029 και σχεδόν 293 εκατ. ευρώ το 2031, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 24%. Παράλληλα, ο προ φόρων λογαριασμός ανεβαίνει από 85 εκατ. ευρώ το 2025 στα 375 εκατ. ευρώ το 2031.

Το ύψος της κερδοφορίας είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Η προέλευσή της είναι η άλλη.

Το 2025 οι δραστηριότητες υποδομών συμμετέχουν περίπου κατά 24% στο συνολικό EBITDA. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 52% το 2029 και στο 67% το 2031. Αυτό σημαίνει ότι η εξάρτηση από την παραδοσιακή κατασκευή περιορίζεται σταδιακά, ενώ μεγαλύτερο τμήμα των λειτουργικών κερδών θα προέρχεται από παραχωρήσεις, ενεργειακά έργα και άλλες δραστηριότητες με υψηλότερη ορατότητα.

Το επενδυτικό σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Κατασκευές, Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, ΑΠΕ και LNG. Από τα 3 δισ. ευρώ των επενδύσεων, περίπου 1,3 δισ. ευρώ προορίζονται για παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, 1 δισ. ευρώ για τις ΑΠΕ, ενώ σημαντικό μέρος κατευθύνεται στο LNG και στις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Η έκθεση φωτίζει ακόμη μία παράμετρο του επιχειρηματικού σχεδίου

Από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ, περίπου 1,7 δισ. ευρώ αφορούν έργα που έχουν ήδη προσδιοριστεί ή εξασφαλιστεί στις παραχωρήσεις και στις ΑΠΕ. Τα έργα αυτά αναμένεται να προσθέσουν περίπου 200 εκατ. ευρώ επιπλέον EBITDA, γεγονός που μειώνει αισθητά την εκτελεστική αβεβαιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στις προβλέψεις αυτές δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη πιθανές νέες συμφωνίες.

Η Pantelakis επισημαίνει ότι η σχεδιαζόμενη εξαγορά του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS από τη Motor Oil θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 50 εκατ. ευρώ EBITDA, πέρα από τις προβλέψεις του υφιστάμενου business plan. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά τις συζητήσεις για συμμετοχή στο FSRU Αγίων Θεοδώρων, ενώ στις ΑΠΕ σχεδιάζει χαρτοφυλάκιο 550 MW το 2026 και περίπου 1 GW το 2027, με στόχο την ανάπτυξη μιας πλήρως καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας.

Η Pantelakis δεν περιορίζεται στη σύγκριση της AKTOR με τους ελληνικούς ομίλους υποδομών. Επεκτείνει την ανάλυσή της και στους μεγάλους ευρωπαϊκούς παίκτες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης. Για την περίοδο 2025-2029 προβλέπει μέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών 23%, έναντι περίπου 20% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μόλις 7% για τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες. Αντίστοιχα, το EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 22%, όταν οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί όμιλοι κινούνται κοντά στο 6%.

Πάνω σε αυτές τις παραδοχές στηρίζεται και η αποτίμησή της. Η ανάλυση συντάχθηκε με τη μετοχή στα 13,70 ευρώ, αποδίδοντας τιμή-στόχο 19 ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 και 38 ευρώ μέχρι το τέλος του 2030. Σήμερα, με την AKTOR να κλείνει στα 9,70 ευρώ, η απόσταση από τις τιμές-στόχους της Pantelakis έχει διευρυνθεί ακόμη περισσότερο φτάνοντας στο +96%, αυξάνοντας σημαντικά το δυνητικό περιθώριο ανόδου, εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο εξελιχθεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής.

Η πτώση της μετοχής μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών δημιουργεί ακόμη ένα παράδοξο. Με τιμή στα 9,70 ευρώ, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στα 2,54 δισ. ευρώ, την ώρα που τα ταμειακά διαθέσιμα προσεγγίζουν πλέον τα 1,3 δισ. ευρώ.

Πρακτικά, σχεδόν το μισό της σημερινής κεφαλαιοποίησης αντιστοιχεί στη ρευστότητα που έχει ήδη συγκεντρώσει ο όμιλος, πριν ακόμη αρχίσουν να αποδίδουν οι επενδύσεις του νέου επιχειρηματικού σχεδίου. Η εικόνα αυτή οδηγεί αρκετούς επενδυτές στο συμπέρασμα ότι οι πιέσεις των τελευταίων συνεδριάσεων συνδέονται περισσότερο με τη βραχυπρόθεσμη προσφορά νέων μετοχών παρά με κάποια μεταβολή των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας.

Η σημερινή αποτίμηση εξηγεί την πολύ βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς. Για να αξιολογηθεί όμως το επιχειρηματικό σχέδιο, χρειάζεται να κοιτάξει κανείς και όσα έχουν προηγηθεί.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, η διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου έχει αντλήσει 300 εκατ. ευρώ νέων ιδίων κεφαλαίων, έχει αξιοποιήσει περίπου 800 εκατ. ευρώ επιπλέον καθαρού δανεισμού και έχει αυξήσει το EBITDA κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της νέας ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ και του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ, τα συνολικά κεφάλαια που θα έχουν εισρεύσει στον όμιλο προσεγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση στοχεύει να διατηρήσει τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κοντά ή χαμηλότερα από το 4, επίπεδο που χαρακτηρίζει συμβατό με τα ευρωπαϊκά δεδομένα για αντίστοιχους ομίλους υποδομών.

Η Pantelakis δεν αποτιμά μόνο τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της AKTOR. Στην πραγματικότητα αποτιμά τον όμιλο που εκτιμά ότι θα έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, μεγαλύτερη συμμετοχή των παραχωρήσεων, των ΑΠΕ και του LNG στα αποτελέσματά του και ισχυρότερη παραγωγή ταμειακών ροών.

Αν η διοίκηση πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, τότε η απόσταση ανάμεσα στη σημερινή αποτίμηση και στα οικονομικά μεγέθη της AKTOR θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται σήμερα στο ταμπλό.

Από διαγραμματικής πλευράς η έντονη διόρθωση της τάξης του -35% περίπου από τα ιστορικά υψηλά των 15,06 ευρώ δημιουργεί μια πιθανή ευκαιρία τοποθετήσεων. Τεχνικά η μεγάλη στήριξη που αποτυπώνεται στη βάση της ζώνης των 10 με 9,70 ευρώ για όλο το 2026 δίνει πατήματα για μια γρήγορη επάνοδο πάνω από το όριο των 11,70 ευρώ ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τα 13,00.

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July 29, 2026