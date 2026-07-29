Η ena athletics συνεργάζεται με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

Από την εμβληματική πορεία του Φειδιππίδη μέχρι τους σύγχρονους δρομείς, το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί εδώ και πάνω από 40 χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διοργανώσεις υπεραπόστασης παγκοσμίως, εμπνέοντας γενιές αθλητών που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τα όριά τους σε μία από τις πιο προκλητικές διαδρομές του κόσμου.

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Με κοινές ελληνικές ρίζες και κοινές αξίες που εστιάζουν στην αντοχή, την αδιάκοπη εξέλιξη και την ανθρώπινη προσπάθεια, η ena athletics συνενώνει τις δυνάμεις της με την ιστορική αυτή διοργάνωση ως επίσημος συνεργάτης.

Για την ena athletics, η συνεργασία με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί λογική συνέχεια της φιλοσοφίας που διέπει την ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων της. Ως ελληνικό performance running brand, η εταιρεία σχεδιάζει κάθε νέο προϊόν έχοντας ως επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των δρομέων και τις απαιτήσεις της προπόνησης και του αγώνα.

«Όπως και το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, προερχόμαστε από τη χώρα όπου διαμορφώθηκε ο αθλητισμός, και μέσω του πείσματος και της δύναμης επιδιώκουμε την αριστεία. Μέσα από τη μοναδική συνεργασία μας με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ για δοκιμές και βελτιστοποίηση των προϊόντων μας, κάθε σταγόνα ιδρώτα των συμμετεχόντων θα μεταφράζεται σε ταχύτητα που θα απολαμβάνει όποιος φοράει τα παπούτσια της ena athletics.», δήλωσε ο Θωμάς Θωμαΐδης, COO της ena athletics.

Ο Ευάγγελος Πολυμέρης, πρόεδρος του διεθνούς συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, υπογράμμισε:

«Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας αγώνας στενά συνδεδεμένος με την ανθρώπινη αντοχή, την επιμονή, τον σεβασμό και την υπέρβαση των προσωπικών ορίων. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την ena athletics στην οικογένεια συνεργατών μας και είμαστε ευτυχείς που μια ελληνική εταιρεία, με επίκεντρο τον δρομέα και τις πραγματικές του ανάγκες, επιλέγει να στηρίξει σημαντικά τόσο τους αθλητές όσο και τη διοργάνωση. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα προσφέρει πραγματική αξία στους συμμετέχοντες του αγώνα, καθώς και στην ευρύτερη δρομική κοινότητα».

Ως επίσημος χορηγός του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, η ena athletics θα παρέχει τα επίσημα technical t–shirts των συμμετεχόντων, καθώς και τα finisher t-shirts που θα απονεμηθούν αποκλειστικά στους αθλητές που θα ολοκληρώσουν τον αγώνα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ena athletics θα υποστηρίξει τη διοργάνωση με τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου aid station και με επιπλέον branded υλικά που θα συμβάλλουν στην υποστήριξη των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι το πιλοτικό πρόγραμμα δοκιμής του PROTO Gamma, του κορυφαίου performance running μοντέλου της ena athletics. Συμμετέχοντες του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το PROTO Gamma κατά την προετοιμασία τους για τον αγώνα, ακολουθώντας ένα αυστηρό πρωτόκολλο δοκιμών, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή εξέλιξη της σειράς PROTO μέσω της εμπειρίας και του feedback τους.

Οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες τους θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του PROTO Gamma, καθώς και για τη βελτίωση των υπαρχόντων μοντέλων της εταιρείας. Έτσι, κάθε δοκιμή μετατρέπεται σε γνώση και κάθε νέα γνώση συμβάλλει στη δημιουργία ακόμη καλύτερων προϊόντων για τη δρομική κοινότητα.