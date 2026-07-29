Η-ferrari-πέτυχε-τον-στόχο-πωλήσεων-για-το-ηλεκτρικό-luce-δύο-μήνες-μετά-την-κυκλοφορία-του

Η Ferrari πέτυχε τον ετήσιο στόχο πωλήσεων για το αμφιλεγόμενο πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση από την Κίνα, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων είχε θέσει ως στόχο την πώληση λίγο λιγότερων από 500 μονάδων του εν λόγω ηλεκτρικού οχήματος για το τρέχον έτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Το Luce, αξίας 550.000 ευρώ (626.285,00 δολαρίων), είναι ένα τετράθυρο οικογενειακό αυτοκίνητο πέντε θέσεων που έχει προκαλέσει την έκπληξη τόσο των θαυμαστών όσο και των σχολιαστών, καθώς δεν θυμίζει σε τίποτα τα συνηθισμένα μοντέλα της ιταλικής μάρκας — τα χαμηλά σπορ αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης.

- Reuters