Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, July 29
    Η-kia-θα-κατασκευάζει-και-θα-πωλεί-ηλεκτρικό-όχημα-στο-Μεξικό,-επένδυση-649-εκατ.-δολαρίων
    Η Kia θα κατασκευάζει και θα πωλεί ηλεκτρικό όχημα στο Μεξικό, επένδυση 649 εκατ. δολαρίων

    Η Kia θα κατασκευάζει και θα πωλεί ηλεκτρικό όχημα στο Μεξικό, επένδυση 649 εκατ. δολαρίων

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    EPA/YONHAP/File Photo

    Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας

    Η νοτιοκορεατική Kia θα κατασκευάζει και θα πωλεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στο Μεξικό, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ούγκο Τσάβεζ.

    Η αυτοκινητοβιομηχανία θα επενδύσει 649 εκατομμύρια δολάρια στο Μεξικό, πρόσθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

    - Reuters

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply