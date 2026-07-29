Η-kia-θα-κατασκευάζει-και-θα-πωλεί-ηλεκτρικό-όχημα-στο-Μεξικό,-επένδυση-649-εκατ.-δολαρίων

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Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας
Η νοτιοκορεατική Kia θα κατασκευάζει και θα πωλεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στο Μεξικό, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ούγκο Τσάβεζ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία θα επενδύσει 649 εκατομμύρια δολάρια στο Μεξικό, πρόσθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.
- Reuters
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