Η-kia-θα-κατασκευάζει-και-θα-πωλεί-ηλεκτρικό-όχημα-στο-Μεξικό,-επένδυση-649-εκατ.-δολαρίων

Η νοτιοκορεατική Kia θα κατασκευάζει και θα πωλεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στο Μεξικό, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ούγκο Τσάβεζ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα επενδύσει 649 εκατομμύρια δολάρια στο Μεξικό, πρόσθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

- Reuters

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