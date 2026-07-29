Η Piraeus Securities αυξάνει την τιμή στόχο της QnR στα 1,9€ – Διατηρεί σύσταση «Outperform»

Αναθεωρεί την αποτίμηση της QnR στα 66,7 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ.

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Τη σημαντική στρατηγική εξέλιξη του Ομίλου QnR αποτυπώνει η νέα επικαιροποιημένη ανάλυση της Piraeus Securities, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της κάλυψης, τον Σεπτέμβριο 2025.

Η έκθεση επισημαίνει ότι από τις αρχές του 2025 η QnR εξελίχθηκε από μια εταιρεία πληροφορικής με κύρια δραστηριότητα έργα του ελληνικού δημόσιου τομέα σε έναν ευρύτερο τεχνολογικό Όμιλο με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο και την Πολωνία, διευρύνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές της μέσω πέντε στρατηγικών εξαγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Piraeus Securities αναθεωρεί την αποτίμηση (Equity Value) της QnR στα €66,7 εκατ., (+36%) έναντι περίπου €49 εκατ. στην αρχική έκθεση κάλυψης, διατηρεί τη σύσταση «Outperform» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €1,90 ανά μετοχή (51% upside from current levels).

Η αναθεωρημένη αποτίμηση δεν αποτυπώνει απλώς μια μεταβολή στην τιμή-στόχο. Ενσωματώνει τις ουσιαστικές στρατηγικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως σήμερα και την πρόοδο που έχει επιτύχει ο Όμιλος στην υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου.

Στο διάστημα αυτό, η QnR ολοκλήρωσε με επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγματοποίησε πέντε (5) στρατηγικές εξαγορές μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18), εισήλθε στους τομείς του Maritime Intelligence και των Defence & Dual-Use Technologies μέσω της εξαγοράς του 51% της MTIS και πραγματοποίησε την πρώτη της επέκταση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με την εξαγορά του 51% της E-XIM IT στην Πολωνία. Παράλληλα, διεύρυνε σημαντικά το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο και δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογικών εταιρειών με ισχυρές συνέργειες και νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται στη νέα έκθεση της Piraeus Securities ως οι βασικοί παράγοντες που μετασχημάτισαν το επιχειρηματικό προφίλ του Ομίλου.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται ήδη από σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και από ένα σαφές μεσοπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης. Στην ανάλυσή της, η Piraeus Securities επισημαίνει ότι η νέα δομή του Ομίλου, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και η αξιοποίηση των συνεργειών δημιουργούν ισχυρότερες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Τι αναγνωρίζει η Piraeus Securities στη νέα της έκθεση

Η νέα έκθεση αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση του επιχειρηματικού προφίλ της QnR. Σύμφωνα με την ανάλυση, η στρατηγική του Ομίλου οδηγεί σε ένα higher-quality revenue mix, με μεγαλύτερη συμμετοχή επαναλαμβανόμενων εσόδων, ιδιωτικού τομέα και διεθνών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες και τις δυνατότητες cross-selling μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

Παράλληλα, η Piraeus Securities εκτιμά ότι η μεταβολή αυτή βελτιώνει τη διαχρονική ορατότητα των μελλοντικών κερδών (visibility of earnings over time), ενώ η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής του λογισμικού, των managed services και των επαναλαμβανόμενων εσόδων αναμένεται να υποστηρίξει υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας και ισχυρότερη δημιουργία αξίας.

Επιπλέον, η έκθεση σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική μεταμόρφωση του Ομίλου, η αποτίμηση της QnR εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα που, κατά την εκτίμηση της Piraeus Securities, δεν αποτυπώνουν πλήρως τη διευρυμένη βάση κερδοφορίας και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Σήμερα, ο Όμιλος QnR αποτελείται από οκτώ (8) εξειδικευμένες εταιρείες, με παρουσία σε τέσσερις χώρες, τέσσερα (4) διεθνή delivery centers, περισσότερους από 210 εξειδικευμένους επαγγελματίες, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Κυβερνοασφάλειας, των SAP Business Solutions και SAP S/4HANA Cloud Public, του ServiceNow, των Core Banking Technologies, του Maritime Intelligence και των Defence & Dual-Use Technologies.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της QnR, Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε: «Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο υλοποιήσαμε με ταχύτητα και συνέπεια ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο, μετασχηματίζοντας την QnR σε έναν διεθνή τεχνολογικό Όμιλο με σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα, νέες δυνατότητες και ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Η επικαιροποιημένη ανάλυση της Piraeus Securities αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και η αναθεώρηση της αποτίμησης του Ομίλου αποτελεί μια σημαντική ένδειξη ότι η στρατηγική που υλοποιούμε δημιουργεί διατηρήσιμη, μακροπρόθεσμη αξία.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά μας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Technology Powerhouse και συνεχίζουμε να το υλοποιούμε με την ίδια ταχύτητα, πειθαρχία και συνέπεια, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής, διευρύνοντας τη διεθνή μας παρουσία και δημιουργώντας διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους ανθρώπους μας».