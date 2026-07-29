Η-shell-ανακαλύπτει-πετρέλαιο-στα-ανοιχτά-των-δυτικών-ακτών-της-Αιγύπτου

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ότι η Shell επιβεβαίωσε την ύπαρξη κοιτασμάτος πετρελαίου στη λεκάνη του Ηροδότου, στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου.

«Η εξερευνητική γεώτρηση Velox-1X, που έγινε στο οικόπεδο της Βόρειας Κλεοπάτρας στη δυτική Μεσόγειο, αποκάλυψε ένα ενεργό πετρελαϊκό σύστημα», αναφέρει το υπουργείο Πετρελαίου στο Κάιρο.

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Η γεώτρηση Velox-1X, η οποία βρίσκεται περίπου 90 χλμ. από τις βόρειες ακτές της Αιγύπτου, έγινε από την Shell, τον φορέα εκμετάλλευσης του έργου, σε συνεργασία με την Chevron, την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου EGAS, και την Tharwa Petroleum.

Πρόκειται για την βαθύτερη υπεράκτια γεώτρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Μεσόγειο. Πραγματοποιήθηκε με το γεωτρύπανο Stena IceMAX και έφτασε σε βάθος 2.800 μέτρων, πριν προχωρήσει περίπου στα 6.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Κοίτασμα «μεγάλης σημασίας»

Οι αιγυπτιακές αρχές κάνουν λόγο για κοίτασμα «μεγάλης σημασίας», καθώς η λεκάνη του Ηροδότου αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας.

Οι δυτικές ακτές της Αιγύπτου παραμένουν μάλιστα μια από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές στην Μεσόγειο: μόνο τέσσερα γεωτρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί εκεί, σε σύγκριση με περισσότερες από 1.000 στις ανατολικές ακτές..

Πέρα από αυτό το τεχνικό επίτευγμα, η κύρια συμβολή της γεώτρησης έγκειται στις γεωλογικές πληροφορίες που ελήφθησαν. Το Velox-1X επιβεβαίωσε την παρουσία ενός ενεργού πετρελαϊκού συστήματος σε μια περιοχή του οποίου το δυναμικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό απροσδιόριστο.

Το αποτέλεσμα που πέτυχε η Shell αποτελεί ένα πρώτο συγκεκριμένο σημάδι που είναι πιθανό να αλλάξει την αντίληψη για το δυναμικό υδρογονανθράκων αυτής της υπεράκτιας περιοχής.

Αυτή η ανακάλυψη δεν σημαίνει ακόμη την παρουσία ενός εμπορικά βιώσιμου κοιτάσματος. Η Shell και οι συνεργάτες της συνεχίζουν να αναλύουν δείγματα πετρελαίου και γεωλογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων για να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά του κοιτάσματος και τα επόμενα βήματα για το έργο. Περαιτέρω γεωτρήσεις θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα αυτής της φάσης αξιολόγησης.

Ενδιαφέρον για τη Δυτική Μεσόγειο

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επιταχύνει την εξερεύνηση στη λεκάνη του Ηροδότου και να ενισχύσει το ενδιαφέρον άλλων διεθνών εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μεσόγειο, όπως η ExxonMobil, η TotalEnergies και η BP.

Η ανακάλυψη έρχεται επίσης σε μια εποχή που η Αίγυπτος επιδιώκει να εδραιώσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εντοπισμός νέων εθνικών πόρων αποτελεί στρατηγική επιτακτική ανάγκη. Το Velox-1X δεν επιτρέπει ακόμη να ανακηρυχθεί οριστικά η λεκάνη του Ηροδότου ως νέα πετρελαϊκή περιοχή και οι μελλοντικές τεχνικές μελέτες θα καθορίσουν εάν αυτό το αρχικό αποτέλεσμα παραμένει ένα μεμονωμένο εύρημα ή εάν ανοίγει το δρόμο για μια νέα φάση υπεράκτιας εξερεύνησης για πετρέλαιο στη Δυτική Μεσόγειο.