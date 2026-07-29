Καρυστιανού-για-τον-θάνατο-των-πυροσβεστών:-«Εγκληματικές-οι-κυβερνητικές-ευθύνες»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε για το θάνατο των τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο:
Η τραγική απώλεια δύο Πυροσβεστών στο Ρέθυμνο της Κρήτης και ενός ακόμα στο Γύθειο αποκαλύπτει την ανεπάρκεια μέσων και προσωπικού της Πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Η Μαρία Καρυστιανού συμπαρίσταται στις οικογένειες των Πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση των ευθυνών όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.
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