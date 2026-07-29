Καύσιμα: Η Ελλάδα επιμένει στην επιδότηση, η Ευρώπη επιλέγει άλλες λύσεις – Τι εξετάζεται μετά τον Αύγουστο

Η πιθανότητα παράτασης των μέτρων στήριξης στα καύσιμα μετά τον Αύγουστο βρίσκεται στο τραπέζι, την ώρα που η Ελλάδα παραμένει από τις ακριβότερες χώρες της ΕΕ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η συνέχιση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Το στίγμα έδωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των παρεμβάσεων, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές συνεχίσουν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στο κόστος των καυσίμων.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς από την 1η Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πακέτο στήριξης για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ συνεχίζεται και η έκπτωση στη βενζίνη. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λιανικές τιμές καυσίμων, γεγονός που διατηρεί στο επίκεντρο την συζήτηση για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων.

Τιμές καυσίμων: Γιατί παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης

Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αποκλιμακωθεί σε σχέση με τα υψηλά που καταγράφηκαν μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας παραμένει έντονη. Οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, κυρίως του πετρελαίου κίνησης, εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ το αυξημένο κόστος μεταφορών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διατηρούν τον φόβο νέων ανατιμήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση δεν αποκλείει τη συνέχιση των μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εάν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίσουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές, οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να διατηρηθούν, επηρεάζοντας όχι μόνο το κόστος μετακίνησης των οδηγών αλλά και το κόστος μεταφοράς αγαθών και, τελικά, τον πληθωρισμό.

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα

Σήμερα, στη βενζίνη εφαρμόζεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο έως τις 31 Αυγούστου, μέσω της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα ελληνικά διυλιστήρια. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης τα διυλιστήρια ήδη παρέχουν έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο, ενώ από την 1η Αυγούστου προστίθεται και κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για το ντίζελ διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Παρά τα μέτρα, οι τιμές στην ελληνική αγορά παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται κοντά στα 1,80 ευρώ. Η διαφορά των περίπου 20 λεπτών ανά λίτρο διατηρεί την Ελλάδα στις επτά ακριβότερες χώρες της ΕΕ στη βενζίνη.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 1,90 και 1,95 ευρώ ανά λίτρο, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται περίπου στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο. Με άλλα λόγια, ακόμη και μετά την εφαρμογή των μέτρων, οι τιμές στην ελληνική αγορά εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Νέα επιδότηση στο ντίζελ: Γιατί αφορά όλους τους καταναλωτές – Παραδείγματα και τι αλλάζει

Τι κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που λαμβάνει μέτρα στην αγορά καυσίμων, ωστόσο αποτελεί μία από τις ελάχιστες που εφαρμόζουν σήμερα οριζόντια μέτρα στήριξης στην αντλία. Η Ιταλία ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου νέα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο, με ισχύ έως τις αρχές Αυγούστου, αφήνοντας επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης εάν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Στην Πολωνία, αντίθετα, τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τους προηγούμενους μήνες έληξαν στα τέλη Ιουνίου και σήμερα δεν υπάρχει γενική επιδότηση στην αντλία, αν και η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά τους εφόσον συνεχιστούν οι αυξήσεις. Η Γερμανία και η Γαλλία είχαν επίσης λάβει μέτρα στήριξης τους προηγούμενους μήνες, μετά την εκτόξευση των διεθνών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο σήμερα δεν εφαρμόζουν νέες οριζόντιες επιδοτήσεις στην αντλία. Η Γερμανία προχώρησε από την 1η Μαΐου σε δίμηνη μείωση του φόρου στα καύσιμα, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου, ενώ η Γαλλία επέλεξε στοχευμένες ενισχύσεις, όπως επίδομα καυσίμων για εργαζομένους και στήριξη συγκεκριμένων κλάδων, απορρίπτοντας νέα γενικευμένη μείωση φόρων λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η υψηλή φορολογία στα καύσιμα, το αυξημένο κόστος μεταφοράς – ιδίως προς τη νησιωτική Ελλάδα – και οι διεθνείς πιέσεις στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να κρατούν τις λιανικές τιμές σε υψηλά επίπεδα, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το εάν τα μέτρα θα συνεχιστούν και μετά τον Αύγουστο θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και από τη διάρκεια των γεωπολιτικών εντάσεων. Πάντως, μετά από τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, η παράταση των παρεμβάσεων δεν αποκλείεται πλέον, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές το καταστήσουν αναγκαίο.