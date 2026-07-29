ΚΚΕ: Διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας στην Κρήτη – Να ληθφούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη.

«Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Περισσός υπογραμμίσει: «Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού από τις πυρκαγιές»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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