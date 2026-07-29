Μητσοτάκης-από-Αγαθονήσι:-Θα-εμποδίσουμε-τους-άθλιους-διακινητές-να-εκμεταλλεύονται-απελπισμένους

Αυστηρό μήνυμα στα δίκτυα των διακινητών μεταναστών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, τονίζοντας πως θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους».

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«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», επισήμανε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών: «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Έργα για την υγεία και τον πολιτισμό

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μετέβη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπου έγινε δεκτός από τους δύο γιατρούς που υπηρετούν στο νησί, τους οποίους ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεϊατρικής στη δομή, ο οποίος ενισχύει την εξ αποστάσεως παροχή υποστήριξης σε κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης επέκτασης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής σε νησιά του νοτίου Αιγαίου μέσω της ανάπτυξης συνολικά 20 σταθμών και την προμήθεια δεκάδων συσκευών κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών.

Ενημερώθηκε, επίσης, για το σχέδιο ανάπτυξης Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων στον χώρο, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες του Αγαθονησίου, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και τον Δήμαρχο Βαγγέλη Κόττορο.

Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή ανακαινισμένο μουσείο που αποδόθηκε στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία επταετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο μουσείο, που βρίσκεται στον χώρο του αρχαίου οχυρού του 4ου αιώνα πΧ, και ενημερώθηκε για τα εκθέματα, στα οποία περιλαμβάνονται τεκμήρια κατοίκησης ήδη από την 3η χιλιετία πΧ.

Ο πρωθυπουργός είχε, ακόμη, την ευκαιρία να δει το Gov Access Booth που λειτουργεί πιλοτικά στο Αγαθονήσι, αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την αρωγή της Cosmote. Πρόκειται για σταθμό εξυπηρέτησης που, με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού βοηθού, επιτρέπει σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης Gov.gr.

- sofokleous10.gr

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