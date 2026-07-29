Μυτιληναίος: Yπερηφάνεια για την συμφωνία Metlen για την προμήθεια γαλλίου – Αυτή είναι μόνο η αρχή

Ως μία στιγμή υπερηφάνειας και ιδιαίτερης σημασίας περιγράφει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen, τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα.

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Ως μία στιγμή υπερηφάνειας και ιδιαίτερης σημασίας περιγράφει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen, τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα «ορόσημο – όχι μόνο για τη Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή του στο LinkedIn

Επίσης, τονίζει πως αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πιο σταθερή ένταξη της Ελλάδας και της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη κρίσιμων πρώτων υλών και μια απόδειξη της εμπειρογνωμοσύνης και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε όλη την εταιρεία».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα είναι μια στιγμή υπερηφάνειας και σημασίας, καθώς ανακοινώσαμε την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια γαλλίου σε μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας από τις ιστορικές μας εγκαταστάσεις του Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Από την αρχή, πίστεψα ακράδαντα σε αυτό το έργο.

Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός Ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας – όχι μόνο για την Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πιο σταθερή ένταξη της Ελλάδας και της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη κρίσιμων πρώτων υλών και μια απόδειξη της εμπειρογνωμοσύνης και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε όλη την εταιρεία.

Σε μια εποχή που η ανθεκτικότητα, η στρατηγική αυτονομία και η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο σημαντικές, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της παραγωγικές δυνατότητες σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό της μέλλον.

Γι’ αυτό το γάλλιο έχει σημασία.

Είμαι περήφανος που η METLEN βοηθά στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού βιομηχανικού μέλλοντος για την Ευρώπη – και αυτή είναι μόνο η αρχή. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης και οι τεχνικές μας ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μέρα και νύχτα για να σημειώσουν περαιτέρω επιτυχίες στον τομέα Κρίσιμων & Σπάνιων Μετάλλων της Metlen. Μενετε συντονισμένοι φίλοι και συνεργάτες!».