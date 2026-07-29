Νέα-κλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή:-Το-Ιράν-ανακοίνωσε-πλήγματα-σε-τρία-τάνκερ-και-εκτόξευση-πυραύλων-κατά-αμερικανικών-στόχων

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ Ουάσιγκτον και Ριάντ πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ. Μετά τις επιθέσεις οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 3%.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών ανέφερε ότι «πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν τις ιρανικές εντολές, αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν».

Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού ούτε διευκρινίστηκε η σημαία ή η εθνικότητα των δεξαμενόπλοιων.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών στόχων

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Press TV.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο μετά τη γνωστοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν.

Σύμφωνα με την CENTCOM, στις 00:45 ώρα Ελλάδας (17:45 ώρα ανατολικών ΗΠΑ), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το ιρανικό έδαφος εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο όλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Αεροπορική επιδρομή σε φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στη Βασόρα

Την ίδια ώρα, οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF), ομπρέλα παραστρατιωτικών οργανώσεων που αποτελεί τμήμα των επίσημων δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ, ανακοίνωσαν ότι η έδρα τους στη Βασόρα έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψία και αποτιμούν τις ζημιές.

Η Βασόρα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

Κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο ανατολικό Ιράκ.

Σύμφωνα με τις δύο χώρες, τα πλήγματα αποτέλεσαν απάντηση στις επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, την πρώτη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες έπειτα από μερικές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI κατέγραφε άνοδο 3,67% στα 82,17 δολάρια κι αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, άνοδο 3,39% στα 86,94 δολάρια, ενώ είχαν υποχωρήσει τα τελευταία 24ωρα.

Τι είναι οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (Popular Mobilization Forces – PMF) δημιουργήθηκαν το 2014, όταν η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση στο Ιράκ.

Αρχικά συγκρότησαν ένα δίκτυο εθελοντών και παραστρατιωτικών οργανώσεων που πολέμησαν στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα του ISIS. Το 2016 εντάχθηκαν επισήμως στον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας του Ιράκ.

Ωστόσο, αρκετές από τις ισχυρότερες οργανώσεις που συμμετέχουν στις PMF διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αποτελούν μέρος του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» της Τεχεράνης, μαζί με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς στη Γάζα και τους Χούθι στην Υεμένη. Οι συγκεκριμένες φιλοϊρανικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα εξαπολύσει επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή.