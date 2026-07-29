ΝΔ-για-τους-δύο-πυροσβέστες:-Υπηρέτησαν-με-αυταπάρνηση-την-αποστολή-τους

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη.

«Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους» αναφέρει.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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