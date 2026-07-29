Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την εισαγωγή νέων ανθρωποειδών ρομπότ από την Κίνα – Το σκεπτικό και το σχόλιο του Πεκίνου

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγής νέων ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής στις ΗΠΑ, επικαλούμενη «απαράδεκτους κινδύνους» για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής.

Η απόφαση αυτή αφορά στα προηγμένα ρομπότ – συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών και τετράποδων μηχανών. Πολλά από αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα, η οποία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ απαγόρευσε επίσης τις εισαγωγές μετατροπέων ισχύος- που είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε data center και φωτοβολταϊκά πάνελ- οι οποίες, όπως ανέφερε, θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο για την αμερικανική οικονομία.

Η FCC έχει προσθέσει τα συγκεκριμένα είδη στο μητρώο αγαθών και υπηρεσιών που κρίνονται ως απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η απαγόρευση αφορά νέες προηγμένες ρομποτικές συσκευές και μετατροπείς ισχύος ξένης κατασκευής και δεν εμποδίζει την πώληση ή την εισαγωγή υφιστάμενων μοντέλων που είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή.

Εξηγώντας το σκεπτικό της FCC ο πρόεδρός της, Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι η υπηρεσία επιτελεί το έργο της «για τη διασφάλιση των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού της Αμερικής».

Η FCC επικαλέστηκε ανησυχίες ότι η χρήση μετατροπέων (inverters) ξένης κατασκευής θα μπορούσε να επιτρέψει σε εταιρείες του εξωτερικού να τους απενεργοποιήσουν, να υποκλέψουν δεδομένα, καθώς και να διευκολύνει την απομακρυσμένη πρόσβαση και την παρακολούθηση από «παράγοντες ξένων κυβερνήσεων» ή να οδηγήσει σε εκμετάλλευσή τους μέσω κυβερνοεπίθεσης.

Πρόσθεσε ότι η χρήση ρομπότ κατασκευασμένων εκτός των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτρέψει σε «κακόβουλους δρώντες να παρακολουθούν Αμερικανούς, να ενισχύσουν τις δυνατότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή να καταλάβουν τον έλεγχο των ρομπότ εξ αποστάσεως».

Το σχόλιο του Πεκίνου

Σχολιάζοντας η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην «πολιτικοποίηση» εμπορικών ζητημάτων από τις ΗΠΑ και στην επιβολή κυρώσεων με βάση «αβάσιμα προσχήματα».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δήλωσε επίσης ότι το Πεκίνο θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» σε απάντηση σε οποιεσδήποτε κινήσεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του, προτρέποντας όλες τις χώρες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «για το καλό και προς το θετικό αποτέλεσμα».

Κάλεσε παράλληλα τις ΗΠΑ να «εγκαταλείψουν τη νοοτροπία ηγεμονίας και να σταματήσουν να δυσφημούν τις κινεζικές εταιρείες και να τις απειλούν με κυρώσεις».

Με πληροφορίες από BBC