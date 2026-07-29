Οι-κυρώσεις-στη-Ρωσία-και-το-ελληνικό-«βέτο»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Η Ελλάδα άσκησε βέτο στην ΕΕ κατά της πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού LNG, εξασφαλίζοντας εξαίρεση για τον εφοδιασμό της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια νέα προσέγγιση για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με συνεχείς, επιμέρους αποφάσεις για μέτρα, ώστε να αποφεύγεται το μπλοκάρισμα ολόκληρων πακέτων κυρώσεων από μεμονωμένες χώρες.

Η Südddeutsche Zeitung επισημαίνει τη δυσκολία της ΕΕ να υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά κυρώσεις, ειδικά μετά από τη διαφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πόσα πληρώνει για τη στήριξη της Ουκρανίας η Ελλάδα; Πώς θα ξεπεραστούν στο μέλλον οι διαφωνίες στην ΕΕ για τις κυρώσεις στη Ρωσία; Σχόλια από διπλωμάτες και γερμανικό Τύπο.Στη δυστοκία της ΕΕ να καταλήγει σε γρήγορες και αποτελεσματικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αναφέρεται δημοσίευμα της Südddeutsche Zeitung με αφορμή την πρόσφατη εμπλοκή για το ρωσικό LNG και το ελληνικό «βέτο». Η εφημερίδα γράφει: «Μετά την πρόσφατη διαμάχη σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, οι Βρυξέλλες εξετάζουν μια διαφορετική προσέγγιση για την αυστηροποίηση των τιμωρητικών μέτρων στο μέλλον. Αντί για μεμονωμένα πακέτα στα οποία οι κυρώσεις ομαδοποιούνται και στη συνέχεια υιοθετούνται συνολικά, οι διπλωμάτες λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος συνεχούς διαδικασίας κατά την οποία οι μεμονωμένες κυρώσεις αποφασίζονται μόλις συνταχθούν και είναι έτοιμες για έγκριση. Αυτό έχει ως στόχο να αποτρέψει μεμονωμένες χώρες της ΕΕ από το να μπλοκάρουν ένα ολόκληρο πακέτο κυρώσεων απλώς και μόνο επειδή διαφωνούν με ένα συγκεκριμένο μέτρο».

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην πρόσφατη άρνηση της Ελλάδας να συμφωνήσει στην ολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG και στην εξαίρεση που τελικά εξασφάλισε η Αθήνα.

Εξοργισμένοι διπλωμάτες

Διπλωμάτες, ειδικά από χώρες που υποστηρίζουν σθεναρά την Ουκρανία, ήταν εξοργισμένοι, υποστηρίζει το ρεπορτάζ. «Αυτό δεν θα ξεχαστεί», δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας από αυτές τις χώρες. «Άλλα κράτη-μέλη έχουν δείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και η Αθήνα οφείλει να κάνει το ίδιο». Η Ελλάδα, επίσης, πρέπει να επωμιστεί μέρος του οικονομικού βάρους που συνδέεται με την «αντιμετώπιση της μεγαλύτερης απειλής ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δηλαδή τη Ρωσία» υποστήριξε ο συγκεκριμένος διπλωμάτης.

Τι μέτρησε το Ινστιτούτο του Κιέλου

Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρεται και σε μια σχετική γερμανική μελέτη: «Σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, η Ελλάδα επένδυσε μόλις το 0,09% του οικονομικού της προϊόντος σε διμερή υποστήριξη προς την Ουκρανία μεταξύ τέλους Ιανουαρίου 2022 και τέλους Φεβρουαρίου 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε λίγο κάτω από 0,17 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη Δανία και την Εσθονία, το αντίστοιχο ποσοστό είναι πάνω από 3% – 11 δισεκατομμύρια ευρώ και 1 δισεκατομμύριο ευρώ αντίστοιχα – ενώ για τη Σουηδία, τη Λετονία και τη Λιθουανία είναι πάνω από 2%».

Όλοι έχουν ειδικά συμφέροντα

Πάντως το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κάθε χώρα της ΕΕ «έχει οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη κυρώσεων. Η Ελλάδα προστατεύει τις επιχειρήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών της με τη Ρωσία. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία δεν θέλουν να χάσουν Ρώσους τουρίστες και μπλοκάρουν τους αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις βίζας. Η Ορθόδοξη Βουλγαρία προστατεύει τον Κύριλλο, τον Πατριάρχη στη Μόσχα, από κυρώσεις, παρόλο που θεωρείται πολεμοκάπηλος. Και η Γερμανία πρόσφατα αντιστάθηκε στην απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικών ψαριών στην ΕΕ – άλλωστε, οι Γερμανοί τρώνε πολλές ψαροκροκέτες».

- Deutsche Welle

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