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    Wednesday, July 29
    Ολοκληρώθηκε-η-τριμερής-Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες-Ερχιουρμάν-στη-Λευκωσία-–-Περίπου-1-ώρα-η-συνάντηση
    Ολοκληρώθηκε η τριμερής Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες-Ερχιουρμάν στη Λευκωσία – Περίπου 1 ώρα η συνάντηση

    Ολοκληρώθηκε η τριμερής Χριστοδουλίδη-Γκουτέρες-Ερχιουρμάν στη Λευκωσία – Περίπου 1 ώρα η συνάντηση

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία.

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    Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας, η συνάντηση διήρκεσε περίπου μία ώρα.

    Αμέσως μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο των συνομιλιών, δηλώνοντας ότι, «από σεβασμό στον Γενικό Γραμματέα, να περιμένουμε τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών να κάνει δηλώσεις και, ακολούθως, ευχαρίστως θα προβώ σε δηλώσεις».

    - sofokleous10.gr

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