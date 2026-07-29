ΟΤΕ: Άλμα 12,2% στα καθαρά κέρδη και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ισχυρή Κερδοφορία, με αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,0% στο τρίμηνο – σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026

Η ισχυρή δυναμική των εσόδων συνεχίστηκε, με αύξηση 8%, εξαιρουμένης της σταδιακής υποχώρησης της διεθνούς χονδρικής, μηδενικού περιθωρίου κέρδους

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής διατήρησαν τη δυναμική τους, αυξημένα κατά 2,3% στο τρίμηνο – ρεκόρ στις καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου (62 χιλ.), ρεκόρ ετήσιας ανάπτυξης συνδρομητικής βάσης κατά 8%

Θετικό πρόσημο για τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, με ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA, και τηλεόραση – αυξημένα κατά 1,4% συμπ. των υπηρεσιών Data Com

Ισχυρή δυναμική για το FTTH, με νέο ρεκόρ στις καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο (+62 χιλ.), και την πελατειακή βάση στις 687 χιλ.

Επέκταση της διαθεσιμότητας FTTH σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να αυξάνεται στο 41,7%

Τελικό μέρισμα ανά μετοχή: €0,90214 αυξημένο κατά 21,7%

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ από την S&P σε «A-» από «BBB+»

Θα προσαρμοστεί σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων (TKRM)

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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

(Εκατ,€) Q2’26 Q2’25 y-o-y 6M’26 6M’25 y-o-y Κύκλος Εργασιών 855,8 855,1 +0,1% 1.715,2 1.674,0 +2,5% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 343,3 333,2 +3,0% 681,7 662,3 +2,9% Περιθώριο (%) 40,1% 39,0% +1,1μον 39,7% 39,6% +0,1μον EBIT 203,3 191,9 +5,9% 392,2 379,9 +3,2% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 145,0 129,2 12,2% 283,2 281,0 +0,8% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3683 0,3204 +15,0% 0,7174 0,6950 +3,2% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 156,9 169,9 -7,7% 265,4 287,3 -7,6% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 149,6 160,7 -6,9% 210,0 266,9 -21,3% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 762,3 658,1 15,8% 762,3 658,1 +15,8% Καθαρός δανεισμός 405,3 449,1 -9,8% 405,3 449,1 -9,8%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία για το 2025, (εκτός από τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2025) είναι προσαρμοσμένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 (μέχρι και την ημερομηνία πώλησης).

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου. Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους στόχους του. Η ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, στην κινητή, στην τηλεόραση και στο ICT, σε συνδυασμό με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, στηρίζουν τις προοπτικές του. Τα έσοδα από υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους. Στη σταθερή οι επιδόσεις υποστηρίζονται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης και την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ, με στόχο την κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών κι επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2026. Στην κινητή, η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, με μοχλούς την περαιτέρω επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone και συνολικά την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου, που ενισχύουν τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και την αυξανόμενη χρήση δεδομένων. Στο ICT, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους και τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της αποδοτικότητας, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική, τη διαχείριση δικτύου και την εξυπηρέτηση πελατών.

Στόχοι 2026 – Διατήρηση

Στόχοι 2026 Σχόλια Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ~€750εκατ. Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές: €570–580εκατ. Με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί το 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570- €580 εκατ. Επενδύσεις ~€600εκατ. Η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA). Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ~3% Υποστηριζόμενο από την αύξηση εσόδων και την αποτελεσματική διαχείριση κόστους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ[1]

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €) Q2’26 Q2’25 y-o-y 6M’26 6M’25 y-o-y Κύκλος Εργασιών 855,8 855,1 0,1% 1.715,2 1.674,0 2,5% Έσοδα λιανικής σταθερής (συμπ. Data Com.) 258,7 255,2 +1,4% 516,7 509,0 +1,5% εκ των οποίων έσοδα λιανικής σταθερής 231.3 230.5 +0.3% 464.2 460.9 +0.7% Έσοδα υπηρεσιών κινητής 270,0 263,9 +2,3% 527,9 508,4 +3,8% Έσοδα χονδρικής 94,8 158,9 -40,3% 180,3 300,7 -40,0% Λοιπά Έσοδα (εξαιρ. Data Com) 232,3 177,1 +31,2% 490,3 355,9 +37,8% εκ των οποίων System Solutions 137,8 90,6 +52,1% 299,8 182,5 +64,3% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 343,3 333,2 +3,0% 681,7 662,3 +2,9% Περιθώριο (%) 40,1% 39,0% +1,1μον 39,7% 39,6% +0,1μον Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 156,9 169,9 -7,7% 265,4 287,3 -7,6% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 149,6 160,7 -6,9% 210,0 266,9 -21,3%

Τα έσοδα το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €855,8 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές τάσεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3,0% σε ετήσια βάση, στα €343,3 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου €3 εκατ. από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου €2 εκατ. και €7 εκατ. αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €203,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €156,9 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €149,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €160,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε €405,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ[2]

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής Q2’26 Q2’25 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Κάλυψη δικτύου FTTH 2.221.289 1.874.548 +18,5% 346.741 82.912 Συνδέσεις Σταθερής 2.571.438 2.600.048 -1,1% (28.610) (5.786) Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.386.158 2.387.549 -0,1% (1.391) 896 FTTH 686.831 470.368 +46,0% 216.463 61.597 FWA 118.894 44.683 +166,1% 74.211 18.663 Συνδρομητές τηλεόρασης 793.212 735.032 +7,9% 58.180 749

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής Q2’26 Q2’25 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδρομητές Συμβολαίου 3.147.844 2.915.091 +8,0% 232.753 61.989 Συνδρομητές Καρτοκινητής 3.952.955 4.209.310 -6,1% (256.355) (16.505)

ΣΤΑΘΕΡΗ

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διατήρησαν θετική δυναμική, αυξημένα κατά 0,3% το Β’ τρίμηνο 2026. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Communications, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,4%. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH, την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, καθώς και από τη θετική συνεισφορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και της υπηρεσίας FWA. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου UFBB αναμένεται να καλύψει περαιτέρω τις ανάγκες συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Επιπλέον, τα έσοδα των υπηρεσιών Data Communications παρέμειναν ισχυρά κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

FTTH: Ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό καθαρών προσθηκών (+62 χιλ.), με τη συνολική συνδρομητική βάση να ανέρχεται σε 687 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 20% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 54%. Η διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες και αξιόπιστο δίκτυο, τη συνεχή επέκταση της υποδομής FTTH, και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παύσης πωλήσεων FTTC.

Η αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ στην αγορά. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι, όπως το σύστημα Wifi Mesh, που βελτιώνει την κάλυψη και την απόδοση του δικτύου σε όλους τους χώρους του σπιτιού, καθώς και την υπηρεσία “Fiber to the Room’’ (FTTR), που επεκτείνει την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και της επιχείρησης. Οι λύσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την αξία προς τον πελάτη και υποστηρίζουν τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών FTTH αποτυπώνεται στη συνεχώς μεγαλύτερη αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των εμπορικά διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 41,7%, από 31,3% ένα χρόνο πριν. Περίπου το 80% των πελατών FTTH του ΟΤΕ χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ, ενώ το 48% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζεται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 46% ένα χρόνο πριν. Η αυξανόμενη χρήση των FTTH υποδομών του ΟΤΕ υποστηρίζει τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής.

Ο ΟΤΕ συνέχισε να ηγείται της ανάπτυξης του FTTH στην Ελλάδα, με την κάλυψη του δικτύου του να ανέρχεται σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος Ιουνίου 2026. Η Εταιρεία διατηρεί ως στόχο να καλύψει περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες – Fixed Wireless Access (FWA): Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω των προηγμένων δικτύων 5G και 5G+ του ΟΤΕ, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίστηκε η δυναμική υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA, με 19 χιλιάδες νέες συνδέσεις και τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 119 χιλιάδες από 45 χιλιάδες το Β’ τρίμηνο του 2025. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA υποστηρίζει τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση δίνοντας πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές με περιορισμένη κάλυψη, επιτρέποντας στον ΟΤΕ να θωρακίσει το μερίδιό του στην αγορά.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ οι καθαρές νέες συνδέσεις παρέμειναν θετικές, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης, μετά την ολοκλήρωση της κύριας αθλητικής σεζόν. Στο τέλος Ιουνίου 2026, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 793 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,9%. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

κινητη

Στην κινητή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% το Β’ τρίμηνο του 2026, διατηρώντας τη δυναμική τους. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στις υπηρεσίες συμβολαίου, ως αποτέλεσμα της σταθερής μετάβασης πελατών από υπηρεσίες καρτοκινητής, καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης υπηρεσιών και προτάσεων υψηλότερης αξίας.

Υπηρεσίες συμβολαίου-χρήση δεδομένων: Η δυναμική ανάπτυξη των πελατών συμβολαίου συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, με 62 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 17 και πλέον ετών, ως αποτέλεσμα κυρίως της συνεχιζόμενης μετάβασης πελατών από την καρτοκινητή. Η συνολική συνδρομητική βάση υπηρεσιών συμβολαίου ξεπέρασε τα 3,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ 8,0% σε ετήσια βάση. Η συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλότερης αξίας, συνέχισε να ενισχύει το μικτό έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU)της κινητής. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 56% της συνολικής βάσης κινητής – ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση να διαμορφώνεται στα 21,0GB ανά πελάτη στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 20% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 49%.

Τεχνολογική Υπεροχή: Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, διατηρώντας την ηγετική του θέση ως προς την ποιότητα του δικτύου και υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων και συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ η κάλυψη του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) είναι περίπου 84%.

Οι συνεχείς διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων Ookla, umlaut και Opensignal επιβεβαιώνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των δικτυών του ΟΤΕ. Πρόσφατα, ο ΟΤΕ διακρίθηκε εκ νέου ως “Greece’s Fastest Mobile Network”» στα Speedtest Awards™ της Ookla®, για 10η συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με την Ookla, η COSMOTE TELEKOM είναι το πρώτο δίκτυο κινητής παγκοσμίως που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση για δέκα συνεχόμενα χρόνια, προσφέροντας με συνέπεια κορυφαία εμπειρία στους πελάτες της. Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των οκτώ συνολικά διακρίσεων που έχει λάβει φέτος η εταιρεία από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων, όπως η Ookla και η Opensignal.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 40,3% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τη μείωση εσόδων από τη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή κίνηση, λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των ετών 2026 & 2027. Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν επηρεασμένα από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη FTTH υποδομών των υπόλοιπων παρόχων και τις γενικές τάσεις στην αγορά. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες χονδρικής FTTH του ΟΤΕ, οι οποίες κατέγραψαν τις υψηλότερες καθαρές νέες συνδέσεις τριμήνου μέχρι σήμερα, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοποίηση των υποδομών οπτικής ίνας του ΟΤΕ από τους λοιπούς παρόχους.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ SYSTEM SOLUTIONS

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 31,2% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δυναμική των εσόδων System Solutions, με αύξηση σε ετήσια βάση κατά 52,1%. Ενώ τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οδεύουν προς ολοκλήρωση, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, χάρη στη συνεχιζόμενη υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΟΤΕ ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο του ως κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών (systems integrator), διευρύνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό του στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις υπηρεσίες Cloud. Ταυτόχρονα, διεύρυνε τη συμμετοχή του σε έργα ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, ενισχύοντας τις προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

[1] Τα έσοδα από πελάτες FMS που προηγουμένως καταγράφονταν στα έσοδα υπηρεσιών κινητής, πλέον περιλαμβάνονται στα έσοδα λιανικής σταθερής. Τα στοιχεία του 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

[2] Oι πελάτες FMS που προηγουμένως καταγράφονταν στους πελάτες συμβολαίου κινητής περιλαμβάνονται πλέον στη σταθερή, το broadband και το FWA, όπου καταγράφονται επίσης και οι συνδρομητές 5G WiFi. Τα στοιχεία του 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως.