ΟΤΕ: Έσοδα 855,8 εκατ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο, με αύξηση 3% στα προσαρμοσμένα EBITDA

Ο ΟΤΕ έκλεισε το β΄ τρίμηνο του 2026 με έσοδα 855,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος σε ετήσια βάση. Η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η σταθερή ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές εξελίξεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από διεθνείς χονδρικές υπηρεσίες, κυρίως λόγω του προγραμματισμένου σταδιακού τερματισμού ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρώντας την επίδραση αυτού του παράγοντα, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

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Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 343,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 40,1%, από 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, των υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων -συμπεριλαμβανομένων περίπου 3 εκατ. ευρώ από πωλήσεις χαλκού- καθώς και των συνεχών εξοικονομήσεων στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ, κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ανήλθαν σε 203,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από πελάτες FMS, που προηγουμένως καταγράφονταν στα έσοδα υπηρεσιών κινητής, πλέον περιλαμβάνονται στα έσοδα λιανικής σταθερής. Οι προσαρμογές για τα δεδομένα του 2025 έχουν γίνει αναλόγως.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 156,9 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενώ η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH και την ανάπτυξη του δικτύου 5G Stand Alone (SA), που υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 149,6 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 160,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με την Εταιρεία να παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 405,3 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, με την Εταιρεία να σκοπεύει να αναχρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού.

Μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Κώστα Νεμπή

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. Η κερδοφορία EBITDA παρουσίασε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές επιδόσεις μας στα System Solutions, καθώς και την συνεχή μετασχηματιστική διαδικασία του λειτουργικού μας μοντέλου.

Οι πελάτες FTTH αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών επιβεβαιώνει τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να είμαστε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανακήρυξη του δικτύου μας ως «Ταχύτερο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί σημαντική αναγνώριση.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο λειτουργικό μας μοντέλο και στις υποδομές μας. Με την υποστήριξη του ομίλου Telekom, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Προοπτικές

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ έχει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να επιτύχει τους στόχους του. Η ηγετική του θέση στη διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών, κινητής τηλεφωνίας και τηλεόρασης, υποστηρίζει τις προοπτικές του. Οι υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι επιδόσεις υποστηρίζονται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH και την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, με στόχο την κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2026.

Στην κινητή τηλεφωνία, η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, ενισχυόμενη από την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G και τη μετάβαση σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Στο ICT, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να μειωθούν σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στις χονδρικές υπηρεσίες, ο ΟΤΕ αναμένει μείωση στη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις θα παραμείνουν σταθερές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το κόστος και να ενισχύει την αποδοτικότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

ΣΤΑΘΕΡΗ

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρουσίασαν θετική δυναμική, αυξανόμενα κατά 0,3% το Β’ τρίμηνο 2026. Με τις υπηρεσίες Data Communications, η αύξηση φτάνει το 1,4%. Οι επιδόσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH και την αύξηση υιοθέτησης των υπηρεσιών FTTH.

Η κατηγορία FTTH ενίσχυσε τη βάση πελατών της, σημειώνοντας νέο υψηλό καθαρών προσθηκών (+62 χιλ.), με συνολική συνδρομητική βάση 687 χιλ., αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σύγκριση με 20% ένα χρόνο πριν. Η διείσδυση FTTH έχει φτάσει το 54% στους πελάτες του ΟΤΕ.

Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών FTTH αποτυπώνεται στη συνεχώς μεγαλύτερη αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ ανήλθε σε 41,7%, από 31,3% πέρυσι.

Ο ΟΤΕ συνέχισε να ηγείται στην ανάπτυξη του FTTH στην Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη 2,4 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, με τους συνδρομητές να ανέρχονται σε 793 χιλ. στο τέλος Ιουνίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,9% ετησίως.

ΚΙΝΗΤΗ

Στην κινητή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% το Β’ τρίμηνο του 2026, με ανάπτυξη υποστηριζόμενη από τις υπηρεσίες συμβολαίου.

Υπηρεσίες συμβολαίου-χρήση δεδομένων: Η ανάπτυξη πελατών συμβολαίου συνεχίστηκε με 62 χιλ. νέες συνδέσεις, φθάνοντας σε 3,1 εκατ. συνολικά, σημειώνοντας αύξηση 8,0% ετησίως. Η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων ανήλθε στα 21,0GB ανά πελάτη.

Τεχνολογική Υπεροχή: Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, με την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G να ξεπερνά το 99%.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 40,3%, αποτυπώνοντας τη μείωση εσόδων από διεθνή κίνηση λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ SYSTEM SOLUTIONS

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 31,2% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δυναμική των εσόδων System Solutions.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει τον ΟΤΕ σε «A-» με σταθερές προοπτικές

Στις 3 Ιουνίου 2026, η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ σε A- από BBB+, διατηρώντας σταθερές προοπτικές.

Μέρισμα

Στις 9 Ιουνίου 2026 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μερίσματα €0,8777 ανά μετοχή, που καταβλήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2026.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Στις 2 Μαρτίου 2026 ξεκίνησε το «Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών 2026-2028». Κατά την περίοδο αυτή, η Εταιρεία απέκτησε 3.144.415 ίδιες μετοχές.

Έκδοση Ομολόγου

Στις 25 Ιουνίου 2026, η ΟΤΕ ΑΕ εξέδωσε ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Παράταση Σύμβασης Ανακυκλούμενης Πίστωσης στις 22 Ιουλίου 2026, ο ΟΤΕ επέκτεινε τη συμβατική πίστωση ύψους €100 εκατ.