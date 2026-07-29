ΟΤΕ: Εξασφάλισε τη σύμβαση για data center με το ΝΑΤΟ, αξίας 45 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος ΟΤΕ εξασφάλισε σύμβαση για data center με το ΝΑΤΟ, συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

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Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ΟΤΕ και εντάσσεται στη στρατηγική του για επέκταση σε διεθνείς οργανισμούς. Εκτός από το ΝΑΤΟ, ο όμιλος επενδύει και σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στοχεύοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως νέος πυλώνας ανάπτυξης

Ο κ. Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη, όπως το cloud, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει νέες υπηρεσίες cloud που περιλαμβάνουν GPU as a Service και έχει ενεργοποιήσει τους πρώτους AI agents για διαχείριση προμηθειών, οικονομικών υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς πελάτες στον μετασχηματισμό τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα έχουν γίνει κεντρικοί πυλώνες της στρατηγικής του ομίλου, καθώς και βασικοί παράγοντες του εσωτερικού του μετασχηματισμού. Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού, στη διαχείριση δικτύων, στην εξυπηρέτηση πελατών και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, με τον διευθύνοντα σύμβουλο να δηλώνει ότι ο ΟΤΕ στοχεύει να εξελιχθεί σταδιακά σε μια AI-native εταιρεία. Παράλληλα, ενσωματώνει δυνατότητες AI στις εμπορικές του υπηρεσίες, με στόχο την προσφορά πιο εξατομικευμένων εμπειριών στους πελάτες και τη διαφοροποίηση στην αγορά.

Ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε επίσης στις υπηρεσίες φωνής, αποκαλύπτοντας ότι ο ΟΤΕ ενσωματώνει AI δυνατότητες στο δίκτυό του. Οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές και η διάθεση υπηρεσιών όπως το AI Calling αναμένονται στους επόμενους μήνες, περιγράφοντας την εξέλιξη ως «επανεφεύρεση της εμπειρίας των φωνητικών κλήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Επιπλέον, ο κ. Νεμπής υπογράμμισε ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει το επόμενο στάδιο του μετασχηματισμού της εμπορικής ταυτότητας του ομίλου, με τη μετάβαση από το COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM. Ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή στοχεύει στην εκμετάλλευση της διεθνούς δύναμης της μάρκας Deutsche Telekom, ενισχύοντας την παρουσία του ΟΤΕ στην αγορά και τη διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2026

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ο Κώστας Νεμπής σημείωσε ότι ο ΟΤΕ παρουσίασε και πάλι ισχυρή διψήφια ανάπτυξη. Ο όμιλος ολοκλήρωσε το β’ τρίμηνο του 2026 με έσοδα 855,8 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ουσιαστικά σταθερά τα έσοδά του σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 343,3 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 40,1%, σε σύγκριση με 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ανήλθαν σε 203,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 156,9 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω χαμηλότερων πληρωμών για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), που υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 149,6 εκατ. ευρώ στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 160,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι χαμηλότερες επενδύσεις αντεστάθμισαν κυρίως χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με την Εταιρεία να παραμένει σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30ή Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 405,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, με την εταιρεία να σκοπεύει να αναχρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος του.

Η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Νεμπής, αναφερόμενος στο μέλλον μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), υπογράμμισε ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του κύκλου υλοποίησης των έργων, καθώς και την υψηλή συγκριτική βάση του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο όμιλος θα διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2026 και προγραμματίζει ένα ισχυρό pipeline έργων για το 2027, που περιλαμβάνει εγχώρια και διεθνή έργα.

Η αντίληψη του ΟΤΕ για τις κινήσεις του ανταγωνισμού

Στη συνέχεια, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ σχολίασε τις εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Ερωτηθείς για τις πιθανές επιπτώσεις της προγραμματισμένης κοινοπραξίας ΔΕΗ–Vodafone στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ο κ. Νεμπής ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί επιβράδυνση στη μεταφορά πελατών της Vodafone στο δίκτυο FTTH του ομίλου, σημειώνοντας ότι πρόσφατα καταγράφηκε νέο ιστορικό υψηλό στις νέες χονδρικές συνδέσεις.

Ωστόσο, όπως είπε, «αναμένοντας το μέλλον, προσδοκούμε ότι θα υπάρξουν πρόσθετες πιέσεις στα έσοδα χονδρικής από τη Vodafone. Το μέγεθος αυτών των πιέσεων θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη δικών της υποδομών οπτικών ινών, που θα επικαλύπτουν το δικό μας δίκτυο».

Αναφορικά με τον επικείμενο διαγωνισμό για το φάσμα κινητών επικοινωνιών, ο κ. Νεμπής τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι εκκρεμεί η οριστική απόφαση της ΕΕΤΤ. Όπως δήλωσε, αναμένονται σαφέστερες πληροφορίες τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους συμμετέχοντες και η δομή της δημοπρασίας.

Σχετικά με την εντεινόμενη παρουσία της ΔΕΗ στην αγορά τηλεπικοινωνιών, ο κ. Νεμπής επεσήμανε ότι ο ανταγωνισμός έχει ενισχυθεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιδόσεις του ΟΤΕ.

Ο όμιλος διατήρησε τη συνδρομητική του βάση τόσο το δεύτερο όσο και το πρώτο τρίμηνο του έτους, γεγονός που απέδωσε στην επέκταση του δικτύου FTTH, στη σταδιακή μετάβαση των πελατών στις οπτικές ίνες και στην ισχυρή ανάπτυξη της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA) σε περιοχές χωρίς δίκτυο FTTH.

«Αν και παρατηρούμε κάποια πίεση, μέχρι στιγμής δεν θα έλεγα ότι έχει ουσιαστική επίδραση στα μεγέθη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό από το Starlink, ο κ. Νεμπής υποστήριξε ότι η διάθεση της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA) έχει περιορίσει σημαντικά τη δυναμική του στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι ενώ το 2025 το Starlink εκτιμάται ότι υπερδιπλασίασε ή και τριπλασίασε τη βάση πελατών του, τώρα η ανάπτυξή του κινείται στο 10%-20% μηνιαίως, εξέλιξη που αποδίδεται στην εμπορική διάθεση της υπηρεσίας FWA του ΟΤΕ.

Τέλος, σχετικά με τη συνδρομητική τηλεόραση, ο επικεφαλής του ΟΤΕ ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με συνεργάτες αθλητικού περιεχομένου, με στόχο να διατηρηθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου αθλητικών δικαιωμάτων σε αποδοτικό κόστος, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες προς ανακοίνωση.