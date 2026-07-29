Ούτε-κέρδη-+557%-δεν-ήταν-αρκετά:-Η-sk-hynix-πυροδοτεί-νέο-sell-off-στο-ai-trade

Τα αποτελέσματα της νοτιοκορεατικής SK Hynix αποδεικνύουν ότι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και οι επιδόσεις-ρεκόρ δεν αρκούν όταν οι προσδοκίες της αγοράς έχουν εκτοξευθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής memory chips στον κόσμο ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 257% και άνοδο λειτουργικών κερδών κατά 557% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της.

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Ωστόσο, τόσο τα έσοδα όσο και η κερδοφορία υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών, γεγονός που προκάλεσε βίαιη αντίδραση στις αγορές.

Η μετοχή της SK Hynix κατέρρευσε πάνω από 15%, παρασύροντας ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών στην Ασία.

Η αγορά ζητά πλέον περισσότερα από τα ιστορικά ρεκόρ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της SK Hynix δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απογοητευτικά.

Τα έσοδα έφτασαν τα 79,3 τρισ. γουόν, υπερτριπλάσια από πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 60,5 τρισ. γουόν, επίσης σε ιστορικό υψηλό.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν τα 100 τρισ. γουόν, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη έκρηξη της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Κι όμως, οι επενδυτές εστίασαν σε ένα και μόνο στοιχείο: τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα από τις ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις της αγοράς.

Η αντίδραση αυτή αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο AI trade. Οι αποτιμήσεις των εταιρειών που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ανέβει τόσο πολύ, ώστε πλέον δεν αρκεί η εντυπωσιακή ανάπτυξη· απαιτείται συνεχής υπέρβαση των ήδη εξαιρετικά αισιόδοξων προσδοκιών.

Ντόμινο σε ολόκληρο τον κλάδο

Η πίεση εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την ασιατική αγορά.

Η Samsung Electronics έχασε περισσότερο από 8%, η Kioxia περίπου 14%, η Tokyo Electron πάνω από 12%, ενώ η SoftBank υποχώρησε σχεδόν 10%. Η TSMC στην Ταϊβάν κινήθηκε επίσης χαμηλότερα, ενώ οι κινεζικές μετοχές ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Το κύμα πωλήσεων ακολούθησε ακόμη μία δύσκολη συνεδρίαση στη Wall Street, όπου οι Intel, AMD, Micron, Seagate, Western Digital και Sandisk έκλεισαν με σημαντικές απώλειες, ενώ ακόμη και η Nvidia βρέθηκε υπό πίεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πριν περιορίσει τελικά τις απώλειές της.

Γιατί ανησυχούν οι επενδυτές

Οι αγορές δεν αμφισβητούν τη σημερινή ζήτηση για chips τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, προσπαθούν να εκτιμήσουν αν ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να διατηρηθεί.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις βασικοί προβληματισμοί.

Πρώτον, κατά πόσο οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί θα συνεχίσουν να επενδύουν με τον ίδιο επιθετικό ρυθμό εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers και υποδομές AI.

Δεύτερον, αν οι τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι οι κατασκευαστές chips θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε υπερπροσφορά μνημών.

Και τρίτον, η ταχεία πρόοδος της Κίνας στην ανάπτυξη της δικής της βιομηχανίας ημιαγωγών, η οποία ενισχύει τις ανησυχίες για εντονότερο ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της εταιρείας εμφανίστηκε καθησυχαστική, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες περί υπερπροσφοράς είναι υπερβολικές.

Σύμφωνα με τη SK Hynix, η ζήτηση από τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud θα συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον έως το 2027, ενώ οι πολυετείς συμφωνίες προμήθειας που έχει συνάψει περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές των μνημών. Η εταιρεία επεκτείνει ήδη την παραγωγή της νέας γενιάς μνημών HBM4, οι οποίες χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης και αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα της αγοράς.

Παράλληλα, σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα προσεγγίσουν τα 50 τρισ. γουόν μέσα στο έτος, συνεχίζοντας την επιθετική επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Διόρθωση ή αλλαγή εποχής;

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διόρθωση δεν σηματοδοτεί το τέλος του AI boom, αλλά μια αναγκαία επαναφορά των αποτιμήσεων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Όπως επισημαίνουν, οι επενδυτές αφαιρούν μέρος της υπερβολικής αισιοδοξίας που είχε ενσωματωθεί στις τιμές των μετοχών μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών.

Το βέβαιο είναι ότι το επενδυτικό περιβάλλον έχει αλλάξει.

Μέχρι πρόσφατα, αρκούσε μια εταιρεία να ανακοινώσει ισχυρή ανάπτυξη για να ανταμειφθεί από την αγορά. Σήμερα, οι επενδυτές απαιτούν κάτι περισσότερο: να ξεπερνά διαρκώς προσδοκίες που έχουν ήδη εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Και αυτό ακριβώς είναι το νέο, πολύ πιο απαιτητικό τεστ που καλούνται να περάσουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.