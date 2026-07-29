Ο «άλλος Κούσνερ» – Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να αγοράσει το 20% του Μουντιάλ

Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις διοργανώσεις της FIFA έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω των φερόμενων διασυνδέσεων με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα δημιουργηθεί μία ανώνυμη εταιρεία με μετοχές που θα πωληθούν σε ιδιώτες ενώ μερίδια θα έχουν και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

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Ο άνθρωπος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επενδυτική πρόταση, που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα το οικονομικό μοντέλο του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού, είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών για την απόκτηση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ συγκαταλέγεται το επενδυτικό σχήμα Thrive Eternal, που ίδρυσε το 2009 ο Τζόσουα Κούσνερ.

Κι όλα αυτά μετά το περιστατικό που προκάλεσε επίσης πολλές αντιδράσεις στην διάρκεια του φετινού Μουντιάλ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε προσωπικά με τον Ινφαντίνο σχετικά με την υπόθεση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπαλογκούν ενόψει του αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο άλλος Κούσνερ»

Ο 41χρονος Τζόσουα Κούσνερ είναι γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο με τον χαρακτηρισμό «ο άλλος Κούσνερ», καθώς προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ σε σχέση με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον 45χρονο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι παντρεμένος με την Ιβάνκα Τραμπ, το δεύτερο παιδί του Αμερικανού προέδρου, και το ζευγάρι έχει συμβουλεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο κατά τις προεδρικές του θητείες.

Σήμερα εκτελεί χρέη ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για την ειρήνη, και ουσιαστικά λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κυρίως με τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.

Ο πατέρας Κούσνερ

Ο πατέρας των αδελφών, Τσαρλς Κούσνερ, διορίστηκε επίσης πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία και το Μονακό από τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι. Ο επιχειρηματίας του κλάδου των ακινήτων είχε καταδικαστεί το 2005 για παράνομες συνεισφορές σε προεκλογικές εκστρατείες, φοροδιαφυγή και απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων, και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα. Έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Ο Τσαρλς Κούσνερ έχει τέσσερα παιδιά, ωστόσο οι Τζόσουα και Τζάρεντ Κούσνερ διατηρούν ιδιαίτερα στενή σχέση. Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις επιχειρήσεις του αδελφού του όταν ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα στον Λευκό Οίκο το 2017, εκχωρώντας μεταξύ άλλων και τις μετοχές του στην Thrive Capital.

Κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Τα δύο αδέρφια ίδρυσαν το 2015 μια εταιρεία τεχνολογίας με την ονομασία Cadre, η οποία στόχο έχει να βοηθά συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών —όπως γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και ιδρύματα που διαχειρίζονται κληροδοτήματα, να επενδύουν σε ακίνητα.

Οι δύο τους κατείχαν επίσης, έκαστος, μερίδιο 50% στην JK2, μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που έφερε το όνομά τους, αν και ο Τζόσουα Κούσνερ δεν συμμετείχε στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Οι κοινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες προκάλεσαν ανησυχίες περί σύγκρουσης συμφερόντων όταν αποκαλύφθηκε, τον Μάρτιο του 2020, ότι η Oscar Health —μια νεοφυής εταιρεία ασφάλισης υγείας που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ το 2012— συμμετείχε στην ανάπτυξη ενός ιστοτόπου για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον COVID, τη λειτουργία της οποίας είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε προτού υλοποιηθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αποκόμισε αθέμιτα οφέλη χάρη στις διασυνδέσεις της με τον Τραμπ.

Η Thrive Capital

Ο Τζόσουα Κούσνερ, ο ο οποίος, όπως και ο αδελφός του, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ίδρυσε την εταιρεία Thrive Capital, σε ηλικία 24 ετών.

Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία venture capital σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη και σήμερα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 25 δισ. δολαρίων, έχοντας στηρίξει μερικές από τις πιο επιτυχημένες startups της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων των Instagram, Spotify και OpenAI.

Στην εταιρεία οφείλεται η προσωπική του περιουσία, με τον επιχειρηματία να διαθέτει πλούτο ύψους περίπου 5,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Η Δημοκρατική σύζυγος

Εξίσου λαμπερή είναι και η προσωπική του ζωή καθώς το 2018 παντρεύτηκε την Κάρλι Κλος, Αμερικανίδα supermodel και πρώην «Άγγελο» της Victoria’s Secret.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον αδελφό του, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει επιλέξει να κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πως είναι τόσο κοντά στην Ιβάνκα Τραμπ ώστε την αποκαλεί αδελφή του και όχι κουνιάδα του, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να σχολιάσει δημόσια τους οικογενειακούς του δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ.

Αυτό δεν ισχύει για την σύζυγό του, η οποία δήλωσε σε πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι είναι Δημοκρατική. Στο παρελθόν είχε επίσης εκφράσει τη στήριξή της προς τη Χίλαρι Κλίντον, τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

«Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να διατηρεί κανείς σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους δεν ταυτίζεται πολιτικά. Αυτή η χώρα υπήρξε ανέκαθεν τόπος διαλόγου. Πρέπει να είμαστε σε θέση να συνομιλούμε μεταξύ μας», δήλωσε σε συνέντευξή της στο - αυτόν τον μήνα.

Το πιο αξιοσημείωτο ωστόσο στοιχείο από αυτή τη συνέντευξη είναι πιθανώς το γεγονός ότι αποκάλυψε πως δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από Telegraph