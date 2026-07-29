Παπαθανάσης:-Προτεραιότητα-στα-κλειστά-σπίτια-στο-«Ανακαινίζω»

Προανήγγειλε τη συνέχιση των παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω», καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη συνέχιση των παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί καθυστερήσεων.

«Δεν θα απολέσουμε ούτε ένα ευρώ, γιατί η Ελλάδα έχει μάθει να πετυχαίνει τους στόχους της και να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε, σημειώνοντας ότι το δανειακό σκέλος έχει ήδη ολοκληρωθεί με απορρόφηση 100%, ενώ το τελευταίο αίτημα για το σκέλος των επιδοτήσεων θα υποβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε, έργα όπως τα νέα λεωφορεία, οι ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και άλλες υποδομές αποτελούν απτά αποτελέσματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», διευκρινίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αιτήσεις για τις ανοιχτές κατοικίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή, ενώ για τα κλειστά σπίτια η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου.

Όπως αποκάλυψε, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8.000 έως 10.000.

«Όλα τα επιλέξιμα κλειστά σπίτια θα χρηματοδοτηθούν. Ακόμη και αν κάποιος διαθέτει δύο ή τρία κλειστά ακίνητα, θα μπορεί να λάβει επιδότηση για όλα, αρκεί να τα διαθέσει στην αγορά ή να τα ιδιοκατοικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90% ή υπό προϋποθέσεις το 95%, ενώ τα ακίνητα που θα ενοικιαστούν θα πρέπει να παραμείνουν στην αγορά για τουλάχιστον πέντε χρόνια, με σταθερό ενοίκιο για την πρώτη τριετία.

Ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου και το «Σπίτι μου ΙΙ»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ο υπουργός σημείωσε ότι παραμένει ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι περίπου 14.000 δικαιούχοι έχουν ήδη προχωρήσει στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Υπενθύμισε ακόμη ότι, μαζί με το πρώτο πρόγραμμα «Σπίτι μου», περίπου 24.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία, πληρώνοντας –όπως είπε– μικρότερη μηνιαία δόση από ένα αντίστοιχο ενοίκιο.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις

Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε επίσης την επανεκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας με επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, τα οποία, όπως είπε, αναμένεται να κινητοποιήσουν περίπου 300 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 40% του επιτοκίου για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και κρατική εγγύηση έως 80% του δανείου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση.

Στήριξη στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά όσο οι συνθήκες το απαιτούν.

Υπενθύμισε την ενίσχυση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Αύγουστο, επισημαίνοντας ότι τυχόν νέα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός σημείωσε ότι θα κινηθούν στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας, με προτεραιότητα τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των οικογενειών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Για την υπόθεση Κυριαζίδη

Ερωτηθείς για την παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο υπουργός ανέφερε ότι ο βουλευτής «έχει ήδη υποστεί τις συνέπειες», παραπέμποντας παράλληλα στη διαδικασία που ακολουθείται στη Βουλή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι αντίθετη σε κάθε μορφή κακοποιητικού λόγου, επισημαίνοντας ότι η ίδια στάση θα πρέπει να ισχύει για όλους τους πολιτικούς χώρους και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη ρητορική της αντιπολίτευσης.